 Héroes con delantal del Tucumán luminoso
Secciones
Opinión›› PANORAMA TUCUMANO

Héroes con delantal del Tucumán luminoso
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 5 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánDía del NiñoArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

Recuerdos fotográficos: Mendoza al 600, cuando no era peatonal

Recuerdos fotográficos: Mendoza al 600, cuando no era peatonal

Recuerdos fotográficos: 1946. Se abre la primera “calle paseo” capitalina

Recuerdos fotográficos: 1946. Se abre la primera “calle paseo” capitalina

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”

Leru Leru

Leru Leru

Lo más popular
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel
1

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial
2

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley
3

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros
4

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar
5

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Comentarios