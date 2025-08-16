“Al productor le interesa la tecnología, pero el sistema aún no es lo suficientemente amigable”

En la primera parte de una entrevista al presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Marcelo Torres, que se publicó la semana pasada en LA GACETA Rural, este destacaba que la sustentabilidad requiere más que una declaración: implica medirla con claridad. “Por eso impulsamos la definición de indicadores concretos que nos permitan saber en qué nivel de sustentabilidad estamos en cada establecimiento y en cada región, y cómo evolucionamos en el tiempo. Queremos que los productores puedan compararse con ellos mismos, con su grupo regional y con otras zonas”, había dicho.