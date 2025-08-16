Industria avícola: registró un récord la importación de pechugas de pollo de Brasil

En la actualidad, Brasil es el único origen con capacidad de exportar productos avícolas en condiciones competitivas, según mencionaron a “La Nación” en la cadena industrial. Se trata de un actor de gran escala y proximidad geográfica, lo que acentúa su peso en el mercado regional. En este contexto, confiaron que están previstas reuniones bilaterales con las autoridades sanitarias nacionales y representantes del sector avícola del “Gigante Sudamericano” para abordar la agenda comercial en común.