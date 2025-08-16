 Industria avícola: registró un récord la importación de pechugas de pollo de Brasil
Secciones
EconomíaRural

Industria avícola: registró un récord la importación de pechugas de pollo de Brasil
Hace 6 Hs

En las góndolas de supermercados de la Argentina ya se ofrece pollo de Brasil. Según datos del sector privado, entre enero y julio del corriente año se registraron importaciones por casi 13.000 toneladas, por un valor de U$S 30,6 millones. Entre otros productos, en el último mes en particular ingresaron sobre todo pechugas que cuestan, según admitieron fuentes del sector al diario “La Nación”, un 30% menos que las argentinas.

De acuerdo a datos oficiales difundidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en lo que va del año ingresaron al país alrededor de 10.500 toneladas, cuando durante todo 2024 habían entrado unas 2.500 toneladas.

Solo en los últimos tres meses, de acuerdo con los datos oficiales, ingresaron 3.250 toneladas de carne aviar. Los productos ingresan a la Argentina comprados mediante intermediarios, industrias de chacinados o traders.

En la actualidad, Brasil es el único origen con capacidad de exportar productos avícolas en condiciones competitivas, según mencionaron a “La Nación” en la cadena industrial. Se trata de un actor de gran escala y proximidad geográfica, lo que acentúa su peso en el mercado regional. En este contexto, confiaron que están previstas reuniones bilaterales con las autoridades sanitarias nacionales y representantes del sector avícola del “Gigante Sudamericano” para abordar la agenda comercial en común.


Temas BrasilLa NaciónCalidad AgroalimentariaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La exportación de productos agroindustriales creció un 4,5%

La exportación de productos agroindustriales creció un 4,5%

Calice, presente otra vez en el congreso de Aapresid

Calice, presente otra vez en el congreso de Aapresid

“Las primeras 48 horas tras la quema son clave en cuanto al deterioro”

“Las primeras 48 horas tras la quema son clave en cuanto al deterioro”

Sugieren aunar esfuerzos para erradicar la quema de caña definitivamente

Sugieren aunar esfuerzos para erradicar la quema de caña definitivamente

“Hablar de sustentabilidad requiere más que un discurso: implica medirla con claridad”

“Hablar de sustentabilidad requiere más que un discurso: implica medirla con claridad”

Lo más popular
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel
1

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial
2

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley
3

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros
4

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar
5

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Comentarios