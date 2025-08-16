Industria avícola: registró un récord la importación de pechugas de pollo de Brasil

En las góndolas de supermercados de la Argentina ya se ofrece pollo de Brasil. Según datos del sector privado, entre enero y julio del corriente año se registraron importaciones por casi 13.000 toneladas, por un valor de U$S 30,6 millones. Entre otros productos, en el último mes en particular ingresaron sobre todo pechugas que cuestan, según admitieron fuentes del sector al diario “La Nación”, un 30% menos que las argentinas.
De acuerdo a datos oficiales difundidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en lo que va del año ingresaron al país alrededor de 10.500 toneladas, cuando durante todo 2024 habían entrado unas 2.500 toneladas.
Solo en los últimos tres meses, de acuerdo con los datos oficiales, ingresaron 3.250 toneladas de carne aviar. Los productos ingresan a la Argentina comprados mediante intermediarios, industrias de chacinados o traders.
En la actualidad, Brasil es el único origen con capacidad de exportar productos avícolas en condiciones competitivas, según mencionaron a “La Nación” en la cadena industrial. Se trata de un actor de gran escala y proximidad geográfica, lo que acentúa su peso en el mercado regional. En este contexto, confiaron que están previstas reuniones bilaterales con las autoridades sanitarias nacionales y representantes del sector avícola del “Gigante Sudamericano” para abordar la agenda comercial en común.