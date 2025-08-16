 Maní: el país sigue siendo el principal exportador global
Secciones
EconomíaRural

Maní: el país sigue siendo el principal exportador global

La Argentina acapara un 23% de las ventas a otras naciones, en el ámbito internacional. Quinto lugar en aceites y otros derivados.

DATO. Aunque en mínimo porcentaje, Tucumán es zona productora de maní.
Hace 7 Hs

La Argentina consolidó su posición como el principal exportador global de maní al registrar un 23% del total de las exportaciones mundiales. Además de liderar el mercado internacional, el país ocupa el quinto lugar en la exportación de aceite y de otras preparaciones de maní.

En esta línea, el año pasado las ventas al exterior alcanzaron un récord de U$S 1.190 millones, lo que representa un aumento de un 12% en comparación con 2023. Se trata del valor más alto del período 2002-2024, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante el primer semestre de 2025 se exportaron 322.000 toneladas de maní y sus derivados por 487 millones de dólares, un crecimiento de 29% en cantidades y de 14% en valores, respecto del mismo período de 2024.

China, India y Nigeria son los mayores productores de maní con cáscara en el ámbito internacional. En este ranking, la Argentina ocupa el octavo puesto, con casi 1,5 millón de toneladas en 434.000 hectáreas sembradas por unos 900 productores. Se estima que la cadena es responsable de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación.

Los principales destinos de los productos de maní sin cáscara son los Países Bajos, seguidos por Reino Unido y Polonia; de aceite de maní en bruto, China y Estados Unidos; y de preparaciones de maní, el Reino Unido, Israel, Australia, Chile, Nigeria y Nueva Zelanda, entre otros.

El cultivo se implanta en su gran mayoría en el suroeste de Córdoba, donde abarca entre 72% y 75% del área sembrada y se realiza 90% de la industrialización del grano. También la producción se expandió a Buenos Aires (14%), La Pampa (4%), San Luis (3%), entre otras zonas, en la que también se incluye a Tucumán y Catamarca.

En la campaña 2024/2025, al mes de julio se implantaron 530.000 hectáreas (23,3% respecto de julio del año pasado) y se alcanzó un volumen de producción de 1,8 millón de toneladas (20%). En tanto, se presenta un rendimiento a nivel nacional que se ubica en torno a los 34 quintales por hectárea. Actualmente, la superficie cosechada representa aproximadamente 87% del total implantado.

Temas AustraliaIsraelArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Brechas Pioneer mostró mejoras de rindes en todas las zonas donde se ensayó

Brechas Pioneer mostró mejoras de rindes en todas las zonas donde se ensayó

Exportación de arándanos de Tucumán: “Perdimos terreno”

Exportación de arándanos de Tucumán: “Perdimos terreno”

Andrea Sarnari, sobre la situación del campo: “Sin condiciones, el productor puede desaparecer”

Andrea Sarnari, sobre la situación del campo: “Sin condiciones, el productor puede desaparecer”

Brasil no aplicará alícuotas a la leche en polvo exportada desde Argentina tras una investigación

Brasil no aplicará alícuotas a la leche en polvo exportada desde Argentina tras una investigación

Soja: aprobaron el uso de marcadores ópticos para la identificación varietal

Soja: aprobaron el uso de marcadores ópticos para la identificación varietal

Lo más popular
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel
1

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial
2

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley
3

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros
4

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar
5

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Comentarios