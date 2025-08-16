Maní: el país sigue siendo el principal exportador global

La Argentina consolidó su posición como el principal exportador global de maní al registrar un 23% del total de las exportaciones mundiales. Además de liderar el mercado internacional, el país ocupa el quinto lugar en la exportación de aceite y de otras preparaciones de maní.
En esta línea, el año pasado las ventas al exterior alcanzaron un récord de U$S 1.190 millones, lo que representa un aumento de un 12% en comparación con 2023. Se trata del valor más alto del período 2002-2024, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante el primer semestre de 2025 se exportaron 322.000 toneladas de maní y sus derivados por 487 millones de dólares, un crecimiento de 29% en cantidades y de 14% en valores, respecto del mismo período de 2024.
China, India y Nigeria son los mayores productores de maní con cáscara en el ámbito internacional. En este ranking, la Argentina ocupa el octavo puesto, con casi 1,5 millón de toneladas en 434.000 hectáreas sembradas por unos 900 productores. Se estima que la cadena es responsable de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación.
Los principales destinos de los productos de maní sin cáscara son los Países Bajos, seguidos por Reino Unido y Polonia; de aceite de maní en bruto, China y Estados Unidos; y de preparaciones de maní, el Reino Unido, Israel, Australia, Chile, Nigeria y Nueva Zelanda, entre otros.
El cultivo se implanta en su gran mayoría en el suroeste de Córdoba, donde abarca entre 72% y 75% del área sembrada y se realiza 90% de la industrialización del grano. También la producción se expandió a Buenos Aires (14%), La Pampa (4%), San Luis (3%), entre otras zonas, en la que también se incluye a Tucumán y Catamarca.
En la campaña 2024/2025, al mes de julio se implantaron 530.000 hectáreas (23,3% respecto de julio del año pasado) y se alcanzó un volumen de producción de 1,8 millón de toneladas (20%). En tanto, se presenta un rendimiento a nivel nacional que se ubica en torno a los 34 quintales por hectárea. Actualmente, la superficie cosechada representa aproximadamente 87% del total implantado.