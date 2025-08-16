Maní: el país sigue siendo el principal exportador global

China, India y Nigeria son los mayores productores de maní con cáscara en el ámbito internacional. En este ranking, la Argentina ocupa el octavo puesto, con casi 1,5 millón de toneladas en 434.000 hectáreas sembradas por unos 900 productores. Se estima que la cadena es responsable de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación.