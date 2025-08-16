Destacan la importancia de contar con un asesor agrodigital

Subrayó que el perfil exige formación continua, vínculos fluidos con la industria, con las escuelas técnicas, con las cooperativas, y una gran capacidad de adaptación. “La tecnología avanza muy rápido, y si no hay personas capaces de acompañar ese ritmo desde el territorio la brecha seguirá creciendo”, dijo. Y añadió que en Aapresid están convencidos de que el futuro de la producción sustentable depende en gran parte de que estos perfiles se multipliquen, se consoliden y se profesionalicen: “La digitalización no la hacen las plataformas: la hacen las personas”.