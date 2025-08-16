Análisis de los precios del azúcar

El asesor privado Franco Fogliata analizó lo que sucede con los precios en el mercado del azúcar. “Al lunes pasado, el precio de la bolsa de 50 kilos en el mercado interno promediaba los $ 19.800. En tanto, el informe semanal del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu) tenía el precio nominal en $ 22.735; y el real, en $ 17.049. Por lo cual, el promedio daba $19.892”, dijo Fogliata. Y explicó que el nominal es lo que recibe el cañero con entrega ingenio más IVA; el real contemplaría la inflación.
“Los precios internacionales indican la tonelada de azúcar crudo en U$S 353,4, y del refinado en U$S 471,3. El valor medio resulta U$S 412,35. Tomando un valor dólar oficial a la fecha de $ 1.330, la tonelada llega a $ 469.460, por lo cual la bolsa de 50 kg debería costar $ 23.473; un poco por encima del nominal”, dijo.
Fogliata precisó que se trata de valores en bruto, porque si va a exportación, el costo del flete a puerto afecta el valor señalado. “Si comparamos los precios del bioetanol en equivalente azúcar tenemos que cada litro del etanol cuesta $ 968 con IVA. En Tucumán, el litro de nafta súper de YPF cuesta $ 1.364. Así el etanol es más barato pues llega a ser el 70,9% de aquel”, dijo.
Contó que de una bolsa de 50 kg de azúcar surgen, en teoría, 29,3 litros del alcohol anhidro, con lo cual la bolsa debería costar $ 28.362; mejor que el nominal del blanco A, un dato a tomar en cuenta: “Pero también vale recordar que en la mezcla con la nafta solo entran 60 cc del etanol azucarero, pues el otro 50% es de maíz. Esos 60 cc cuestan $ 58; es decir que solo incide en el precio total en surtidor un 4,25%; un valor muy bajo”.
Fogliata consideró que esto debe servir para empujar una política de mayor % en la mezcla. “Actualmente está en un modesto 12%, cuando la resolución de Energía 689/22 ya acepta que se lleve el bioetanol a un 15%. Increíblemente nadie se interesa por hacerla cumplir a pesar de la reciente ‘mega cumbre del Etanol’ que, según se decía, perseguía el fin de elevar la mezcla de un 12% a un 15%”, puntualizó.
Volviendo al contexto de los precios internacionales, Fogliata consideró interesante analizarlos, para ver posibles evoluciones futuras. “El informe del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) pronostica que para 2025-26 la producción mundial aumentará un 4,7% interanual, con lo cual se alcanzará un récord mundial de producción, de 189.318 millones toneladas de azúcar”, subrayó. Añadió que, de acuerdo a la consultora Czarnikow, esto significaría un excedente de 7,5 millones de toneladas sobre el consumo.
“Un factor positivo hacia futuros precios es la decisión de Coca-Cola de usar azúcar en EEUU en lugar del jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) del 55%. Tal medida es alentada por el Gobierno para no usar edulcorantes artificiales”, dijo.
Fogliata remarcó esta decisión, porque si bien EEUU produce azúcar -de caña y de remolacha-, también es un fuerte importador, bajo la famosa “cuota americana”, con precios por arriba del mercado internacional. Según Fogliata, la Argentina estaría en unas 52.000 toneladas, pero una gestión política nacional puede mejorarla. “Aumentar el porcentaje de mezclas con el bioetanol de mínima a un 15% puede ser el punto de partida para valores mayores; y ampliar al alcohol hidratado y apuntar a esa cuota americana será de alto beneficio para toda la actividad sucroalcoholera de la provincia”, indicó.