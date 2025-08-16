Análisis de los precios del azúcar

El asesor privado Franco Fogliata analizó lo que sucede con los precios en el mercado del azúcar. “Al lunes pasado, el precio de la bolsa de 50 kilos en el mercado interno promediaba los $ 19.800. En tanto, el informe semanal del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu) tenía el precio nominal en $ 22.735; y el real, en $ 17.049. Por lo cual, el promedio daba $19.892”, dijo Fogliata. Y explicó que el nominal es lo que recibe el cañero con entrega ingenio más IVA; el real contemplaría la inflación.