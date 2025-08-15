 En zona de descenso y golpeado en la última fecha: así llega Alvarado al duelo del domingo con San Martín
Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

En zona de descenso y golpeado en la última fecha: así llega Alvarado al duelo del domingo con San Martín

El empate agónico frente a Güemes de Santiago del Estero dejó más dudas que certezas. El “Torito” visita La Ciudadela sabiendo que cada punto es vital.

Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Santiago del EsteroPrimera NacionalMar del PlataSan MartínJosé María MinellaMariano CampodónicoMatías Mansilla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte
2

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Con Pelli a la cabeza, seis debutantes en la arena política integran la lista de La Libertad Avanza en Tucumán
3

Con Pelli a la cabeza, seis debutantes en la arena política integran la lista de La Libertad Avanza en Tucumán

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro
4

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Elecciones 2025: La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal
5

Elecciones 2025: "La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal"

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
6

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Más Noticias
Con Pelli a la cabeza, seis debutantes en la arena política integran la lista de La Libertad Avanza en Tucumán

Con Pelli a la cabeza, seis debutantes en la arena política integran la lista de La Libertad Avanza en Tucumán

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Atlético Tucumán no recibirá público visitante contra Talleres de Córdoba por el Clausura

Atlético Tucumán no recibirá público visitante contra Talleres de Córdoba por el Clausura

La historia de un futbolista tucumano que nunca dejó de ser capitán

La historia de un futbolista tucumano que nunca dejó de ser capitán

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

¿Cómo fue el día posterior de Atlético Tucumán tras la eliminación de la Copa Argentina?

¿Cómo fue el día posterior de Atlético Tucumán tras la eliminación de la Copa Argentina?

Comentarios