Tragedia en Santa Fe: intentaba rescatar a su perro de las vías y murió arrollada por el tren

Una mujer de 59 años murió este viernes en la localidad santafesina de San Lorenzo tras ser embestida por un tren mientras intentaba salvar a su perro, que había corrido hacia las vías.
La víctima, identificada como Delia Cáceres, paseaba a sus perros cuando uno de ellos escapó y se dirigió al carril por donde circulaba una formación del Nuevo Central Argentino (NCA). En el intento de retirarlo, la mujer fue alcanzada por el tren. El animal murió en el acto, según confirmaron medios locales.
El impacto provocó que Cáceres perdiera el conocimiento y sufriera múltiples traumatismos. Fue asistida por Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo, y trasladada al Hospital Granaderos a Caballo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Escuela Eva Perón, en la ciudad de Granadero Baigorria, donde falleció alrededor de las 7 de este viernes.
De acuerdo con el medio El Once, la mujer vivía a solo 50 metros del lugar del accidente. En el operativo intervinieron también efectivos de la comisaría 7ª y agentes de Tránsito municipal.
La Fiscalía de San Lorenzo lleva adelante la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho que conmociona a la comunidad.