"Los sueños se cumplen": el emotivo recuerdo de Alpine sobre Colapinto que conmovió a la Fórmula 1

El pilarense de 22 años mostró un rápido progreso a pesar de la falta de pretemporada y ya logró competir de igual a igual con Pierre Gasly, a quien superó en varias clasificaciones y carreras. Esta temporada, Colapinto acumulará 18 Grandes Premios con Alpine que se sumarán a los 9 que disputó en Williams, alcanzando así 27 participaciones en la Máxima. De esa manera superará a José Froilán González y quedará como el tercer argentino con más carreras detrás de Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann.