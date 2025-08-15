"Los sueños se cumplen": el emotivo recuerdo de Alpine sobre Colapinto que conmovió a la Fórmula 1

La escudería Alpine sorprendió a sus fanáticos al publicar un video cargado de nostalgia sobre Franco Colapinto, que atraviesa su primera temporada completa en la Fórmula 1. En la filmación se observa al piloto argentino en su infancia, cuando confesaba con timidez que soñaba con llegar a la Máxima. El mensaje que acompañó el reel fue claro: “Los sueños se cumplen. ¡Sigamos soñando!”.
En ese recuerdo, un pequeño Colapinto aseguraba que el objetivo de todos era alcanzar la Fórmula 1, aunque reconocía que aún faltaba mucho camino. El material fue acompañado de imágenes recientes del piloto con el monoplaza A525 y recorriendo el paddock, en contraste con aquella entrevista de su niñez. Todo se musicalizó con Still Dreaming de NAS, un tema que habla de los sueños que se hacen realidad.
La carrera de Colapinto comenzó oficialmente en 2024 con Williams, donde sorprendió con actuaciones sólidas como un octavo lugar en Azerbaiyán y un décimo en Austin. Sin embargo, el equipo británico no le aseguró continuidad debido a la presencia de Carlos Sainz y Alex Albon, por lo que emigró a Alpine en una cesión de cinco años. Primero fue piloto de reserva y luego asumió el rol titular tras el bajo rendimiento de Jack Doohan.
El pilarense de 22 años mostró un rápido progreso a pesar de la falta de pretemporada y ya logró competir de igual a igual con Pierre Gasly, a quien superó en varias clasificaciones y carreras. Esta temporada, Colapinto acumulará 18 Grandes Premios con Alpine que se sumarán a los 9 que disputó en Williams, alcanzando así 27 participaciones en la Máxima. De esa manera superará a José Froilán González y quedará como el tercer argentino con más carreras detrás de Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann.
Un presente difícil con la mirada en el 2026
A pesar del crecimiento del joven, Alpine enfrenta un año complicado. El A525 sufre problemas de fiabilidad y rendimiento, lo que se traduce en el último lugar del Campeonato de Constructores con apenas 20 puntos. Además, la escudería decidió no llevar más mejoras al coche y enfocar todos sus recursos en el 2026, cuando entrará en vigencia un nuevo reglamento técnico que promete revolucionar la Fórmula 1.
Colapinto, consciente del contexto adverso, se aferra al sueño que lo impulsó desde niño. Entre recuerdos de su infancia y el presente en la élite, se convirtió en uno de los grandes orgullos del automovilismo argentino. El video de Alpine no solo emocionó a los fanáticos, sino que reafirmó que lo que alguna vez parecía lejano hoy es una realidad: el pequeño Franco que soñaba con correr en la Máxima ahora lo hace cada fin de semana.