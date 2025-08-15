 "Los sueños se cumplen": el emotivo recuerdo de Alpine sobre Colapinto que conmovió a la Fórmula 1
Secciones
DeportesMotores

"Los sueños se cumplen": el emotivo recuerdo de Alpine sobre Colapinto que conmovió a la Fórmula 1

La escudería compartió imágenes de Franco en su niñez y destacó su presente como piloto titular en medio de los problemas del A525.

Hace 34 Min

La escudería Alpine sorprendió a sus fanáticos al publicar un video cargado de nostalgia sobre Franco Colapinto, que atraviesa su primera temporada completa en la Fórmula 1. En la filmación se observa al piloto argentino en su infancia, cuando confesaba con timidez que soñaba con llegar a la Máxima. El mensaje que acompañó el reel fue claro: “Los sueños se cumplen. ¡Sigamos soñando!”.

En ese recuerdo, un pequeño Colapinto aseguraba que el objetivo de todos era alcanzar la Fórmula 1, aunque reconocía que aún faltaba mucho camino. El material fue acompañado de imágenes recientes del piloto con el monoplaza A525 y recorriendo el paddock, en contraste con aquella entrevista de su niñez. Todo se musicalizó con Still Dreaming de NAS, un tema que habla de los sueños que se hacen realidad.

La carrera de Colapinto comenzó oficialmente en 2024 con Williams, donde sorprendió con actuaciones sólidas como un octavo lugar en Azerbaiyán y un décimo en Austin. Sin embargo, el equipo británico no le aseguró continuidad debido a la presencia de Carlos Sainz y Alex Albon, por lo que emigró a Alpine en una cesión de cinco años. Primero fue piloto de reserva y luego asumió el rol titular tras el bajo rendimiento de Jack Doohan.

El pilarense de 22 años mostró un rápido progreso a pesar de la falta de pretemporada y ya logró competir de igual a igual con Pierre Gasly, a quien superó en varias clasificaciones y carreras. Esta temporada, Colapinto acumulará 18 Grandes Premios con Alpine que se sumarán a los 9 que disputó en Williams, alcanzando así 27 participaciones en la Máxima. De esa manera superará a José Froilán González y quedará como el tercer argentino con más carreras detrás de Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann.

Un presente difícil con la mirada en el 2026

A pesar del crecimiento del joven, Alpine enfrenta un año complicado. El A525 sufre problemas de fiabilidad y rendimiento, lo que se traduce en el último lugar del Campeonato de Constructores con apenas 20 puntos. Además, la escudería decidió no llevar más mejoras al coche y enfocar todos sus recursos en el 2026, cuando entrará en vigencia un nuevo reglamento técnico que promete revolucionar la Fórmula 1.

Colapinto, consciente del contexto adverso, se aferra al sueño que lo impulsó desde niño. Entre recuerdos de su infancia y el presente en la élite, se convirtió en uno de los grandes orgullos del automovilismo argentino. El video de Alpine no solo emocionó a los fanáticos, sino que reafirmó que lo que alguna vez parecía lejano hoy es una realidad: el pequeño Franco que soñaba con correr en la Máxima ahora lo hace cada fin de semana.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte
2

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro
3

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
4

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Elecciones 2025: La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal
5

Elecciones 2025: "La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal"

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso
6

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Más Noticias
Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

La historia de un futbolista tucumano que nunca dejó de ser capitán

La historia de un futbolista tucumano que nunca dejó de ser capitán

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Es salteño, juega en la Sexta de Atlético Tucumán y fue convocado a la Sub-17 de Bolivia

Es salteño, juega en la Sexta de Atlético Tucumán y fue convocado a la Sub-17 de Bolivia

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

¿Cómo fue el día posterior de Atlético Tucumán tras la eliminación de la Copa Argentina?

¿Cómo fue el día posterior de Atlético Tucumán tras la eliminación de la Copa Argentina?

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Comentarios