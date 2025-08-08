Anses: ¿quiénes pueden cobrar la AUH en agosto?

En agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dará continuidad a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el subsidio mensual a familias por hijo menor a los 18 años. El organismo previsional distribuirá el pago a lo largo del mes, dependiendo del número de terminación del DNI.
Anses informó que este viernes 8 de agosto recibirán el beneficio los titulares con el número de documento terminado en 0, según lo consignado por el calendario de pagos proporcionado por el organismo previsional. Estos beneficiarios recibirán un aumento del 1,62% según la fórmula de movilidad actual, en concordancia con los dígitos de la inflación de junio.
¿Cuál será el monto de la AUH en agosto?
El monto total de esta prestación social es de $112.942. Sin embargo, Anses retiene un 20% del mismo ya que se requiere de la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación. Hasta no facilitar ese certificado, el cobro es de $90.353 por hijo.
En el caso de hijos con discapacidad, el monto se eleva a 367.757 pesos mensuales, con condiciones especiales para su acreditación.
Desde La Nación simplificaron cómo sería el cobro según la condición de los titulares en el mes de agosto, sin la presentación del certificado escolar y sanitario.
Asignación Universal por Hijo: $90.348,65
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $294.200,23
Asignación por Embarazo: $90.348,65
¿Quiénes cobran la AUH en agosto?
Este ocho de agosto recibirán el beneficio los titulares con número de DNI terminado en 0. Según el calendario de Anses y facilitado por el diario Perfil, así continuarán las prestaciones a lo largo del mes:
DNI terminados en 0: jueves 8 de agosto
DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto
DNI terminados en 2: martes 12 de agosto
DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto
DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto
DNI terminados en 5: lunes 18 de agosto
DNI terminados en 6: martes 19 de agosto
DNI terminados en 7: miércoles 20 de agosto
DNI terminados en 8: jueves 21 de agosto
DNI terminados en 9: viernes 22 de agosto
Este cronograma garantiza organización y previsibilidad para las familias que dependen del ingreso mensual.
¿Quiénes pueden cobrar la AUH en agosto?
Pueden acceder a la AUH:
Madres, padres o tutores legales de menores de 18 años en situación de vulnerabilidad económica.
Personas desempleadas, con trabajos informales, trabajadoras de casas particulares registradas o que tengan ingresos inferiores al salario mínimo.
Titulares de programas sociales que no cobren salarios formales ni asignaciones familiares.
Responsables de menores con discapacidad, sin límite de edad, siempre que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cumplan los requisitos socioeconómicos.
Requisitos clave:
Residencia legal en Argentina
Documentación personal y del menor actualizada
Presentación de la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación para mantener el cobro y acceder al 20% retenido.