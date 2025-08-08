Anses: ¿quiénes pueden cobrar la AUH en agosto?

Anses informó que este viernes 8 de agosto recibirán el beneficio los titulares con el número de documento terminado en 0, según lo consignado por el calendario de pagos proporcionado por el organismo previsional. Estos beneficiarios recibirán un aumento del 1,62% según la fórmula de movilidad actual, en concordancia con los dígitos de la inflación de junio.