 Virginia Gallardo, ¿candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes?
Secciones
Política

Virginia Gallardo, ¿candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes?

A 48 horas del cierre de listas para las elecciones nacionales, crecen las versiones sobre la posible incursión política de la vedette correntina.

Virginia Gallardo. ARCHIVO
Hace 16 Min

A 48 horas del cierre de listas para las elecciones nacionales, crecen las versiones sobre la posible incursión política de la vedette Virginia Gallardo. La figura mediática fue señalada por referentes libertarios como una de las opciones para encabezar la boleta de diputados en Corrientes.

En medio de la vorágine electoral que atraviesa esa provincia, con una elección a gobernador a la vuelta de la esquina y la inminente definición de las candidaturas nacionales, una posibilidad sorprendió a la escena política correntina: la eventual postulación de Virginia Gallardo como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA).

El propio Lisandro Almirón, diputado provincial y referente del espacio libertario en Corrientes, deslizó el nombre de Gallardo durante una entrevista radial. “Ella es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei y está entre las posibilidades. Es una figura interesante”, aseguró en diálogo con Radio Sudamérica, consignado por el sitio Infobae.

Almirón remarcó que la panelista “viene trabajando fuertemente las ideas que pregona el Presidente de la Nación”, y añadió que su candidatura dependerá del consenso entre los distintos sectores de la alianza. “Me parece una figura que puede sumar”, enfatizó.

Gallardo, nacida en Corrientes capital en 1985, saltó a la fama como pareja del empresario Ricardo Fort y desarrolló una carrera como vedette y panelista en televisión. Actualmente participa en programas de TV abierta y de cable, y recientemente tuvo un rol en la serie “Menem” de Prime Video.

Consultada en vivo por la conductora Pamela David, la mediática no negó el ofrecimiento: “Me lo ofrecieron, lo estoy pensando, voy a hacer lo que me diga mi corazón”, afirmó en su aparición televisiva, dejando abierta la puerta a una incursión electoral.

Temas Elecciones 2025 CorrientesVirginia GallardoPamela DavidGobierno nacionalArgentinaJavier MileiLa Libertad AvanzaLisandro Almirón
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
3

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
4

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
5

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso
6

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Fentanilo contaminado: el Gobierno exigió una detención y el juez salió a responder

Fentanilo contaminado: el Gobierno exigió una detención y el juez salió a responder

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Comentarios