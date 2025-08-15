Virginia Gallardo, ¿candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes?

A 48 horas del cierre de listas para las elecciones nacionales, crecen las versiones sobre la posible incursión política de la vedette Virginia Gallardo. La figura mediática fue señalada por referentes libertarios como una de las opciones para encabezar la boleta de diputados en Corrientes.
En medio de la vorágine electoral que atraviesa esa provincia, con una elección a gobernador a la vuelta de la esquina y la inminente definición de las candidaturas nacionales, una posibilidad sorprendió a la escena política correntina: la eventual postulación de Virginia Gallardo como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA).
El propio Lisandro Almirón, diputado provincial y referente del espacio libertario en Corrientes, deslizó el nombre de Gallardo durante una entrevista radial. “Ella es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei y está entre las posibilidades. Es una figura interesante”, aseguró en diálogo con Radio Sudamérica, consignado por el sitio Infobae.
Almirón remarcó que la panelista “viene trabajando fuertemente las ideas que pregona el Presidente de la Nación”, y añadió que su candidatura dependerá del consenso entre los distintos sectores de la alianza. “Me parece una figura que puede sumar”, enfatizó.
Gallardo, nacida en Corrientes capital en 1985, saltó a la fama como pareja del empresario Ricardo Fort y desarrolló una carrera como vedette y panelista en televisión. Actualmente participa en programas de TV abierta y de cable, y recientemente tuvo un rol en la serie “Menem” de Prime Video.
Consultada en vivo por la conductora Pamela David, la mediática no negó el ofrecimiento: “Me lo ofrecieron, lo estoy pensando, voy a hacer lo que me diga mi corazón”, afirmó en su aparición televisiva, dejando abierta la puerta a una incursión electoral.