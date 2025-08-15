Los Pumas arrancan una nueva edición del Rugby Championship con desafío ante Nueva Zelanda

Una semana después, Los Pumas repetirán como anfitriones frente a Nueva Zelanda, esta vez en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. Septiembre marcará el inicio de la gira: el 6 visitarán a Australia en Queensland y el 13 jugarán el segundo encuentro ante los Wallabies en Sydney. Para cerrar la temporada en el hemisferio sur, viajarán a Durban el 27 de septiembre para enfrentar a Sudáfrica y culminarán el 4 de noviembre en Twickenham, Inglaterra, contra los Springboks.