Los Pumas arrancan una nueva edición del Rugby Championship con desafío ante Nueva Zelanda

Los Pumas inician mañana un capítulo clave en el Rugby Championship, el torneo que enfrenta a las potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Bajo la conducción de Felipe Contepomi, el seleccionado argentino buscará hacerse fuerte en un certamen que combina partidos de local, visitante y escenarios neutrales en un formato de gira.
El debut será nada menos que frente a los All Blacks, mañana las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con transmisión en vivo por ESPN. Ese mismo día, en Johannesburgo, Sudáfrica se medirá ante Australia en el Ellis Park a partir de las 12.10 (hora argentina).
Una semana después, Los Pumas repetirán como anfitriones frente a Nueva Zelanda, esta vez en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. Septiembre marcará el inicio de la gira: el 6 visitarán a Australia en Queensland y el 13 jugarán el segundo encuentro ante los Wallabies en Sydney. Para cerrar la temporada en el hemisferio sur, viajarán a Durban el 27 de septiembre para enfrentar a Sudáfrica y culminarán el 4 de noviembre en Twickenham, Inglaterra, contra los Springboks.
El Rugby Championship, considerado el torneo de mayor prestigio en el hemisferio sur —equivalente al Seis Naciones del hemisferio norte—, otorga cuatro puntos por victoria, dos por empate y ninguno por derrota. Además, concede un punto bonus por marcar cuatro o más tries y otro por perder por siete puntos o menos.
Desde su creación en 2012, el torneo tuvo como campeones a Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, con los All Blacks como dominadores históricos con 10 títulos. Sudáfrica es el vigente campeón, mientras que Los Pumas alcanzaron su mejor marca en 2024, logrando un subcampeonato y victorias frente a cada una de las potencias.
Agenda de Los Pumas en el Rugby Championship 2025:
- 16/8 vs. Nueva Zelanda – Mario Alberto Kempes, Córdoba (18.10)
- 23/8 vs. Nueva Zelanda – José Amalfitani, Buenos Aires (18.10)
- 6/9 vs. Australia – Country Bank Stadium, Queensland (01.30)
- 13/9 vs. Australia – Allianz Stadium, Sydney (01.00)
- 27/9 vs. Sudáfrica – Hollywoodbets Kings Park, Durban (12.10)
- 4/10 vs. Sudáfrica – Twickenham, Inglaterra (10.00)