Horco Molle, Ampimpa y San Javier: dónde serán las grandes celebraciones por el Día del Niño en la provincia

Día del Niño: la diversión de este fin de semana en Tucumán

Hay un listado de actividades que pueden disfrutarse este fin de semana. Dos de ellos, incluyen el paso por museos. En primer lugar, el Museo de Ciencias Naturales Miguel Lillo, que incluye una colección de insectos, mariposas, abejas, hormigas, escarabajos y algunas especies de arácnidos; tiene muestra paleontológica y animales mamíferos. Por otra parte, la Casa Histórica atenderá de martes a domingos de 9 a 13 y de 15 a 19. El sábado y domingo se pondrá la presentación Luces y Sonidos de la Independencia con entrada libre y gratuita al museo pero $8.000 la general para el espectáculo.