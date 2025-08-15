 Horco Molle, Ampimpa y San Javier: dónde serán las grandes celebraciones por el Día del Niño en la provincia
Horco Molle, Ampimpa y San Javier: dónde serán las grandes celebraciones por el Día del Niño en la provincia

Una agenda para celebrar con actividades fuera de lo común.

Hace 8 Min

Este domingo las familias serán el epicentro de todos los encuentros, en especial los más pequeños. La provincia organizó encuentros por el Día del Niño en diferentes puntos, con juegos y actividades que se podrán disfrutar de manera gratuita. Además, algunos afortunados podrán llevarse premios y regalos festejando un domingo sinigual.

Tucumán tiene los mejores planes para disfrutar con los más chicos como se merecen. El Ente Tucumán Turismo compartió desde sus redes sociales un listado de las ofertas que hay para los próximos días. “Aventura entre las yungas, fiestas, noches estrelladas y mucha adrenalina son parte de este super plan”, detallaron.

Día del Niño: la diversión de este fin de semana en Tucumán

Hay un listado de actividades que pueden disfrutarse este fin de semana. Dos de ellos, incluyen el paso por museos. En primer lugar, el Museo de Ciencias Naturales Miguel Lillo, que incluye una colección de insectos, mariposas, abejas, hormigas, escarabajos y algunas especies de arácnidos; tiene muestra paleontológica y animales mamíferos. Por otra parte, la Casa Histórica atenderá de martes a domingos de 9 a 13 y de 15 a 19. El sábado y domingo se pondrá la presentación Luces y Sonidos de la Independencia con entrada libre y gratuita al museo pero $8.000 la general para el espectáculo.

Otra opción menos explorada pero igualmente apta para niños y adultos es la experiencia del Karting en el Timbó. Una larga pista está habilitada para recorrer a altas velocidades en una actividad para los amantes de la adrenalina. El predio está a 25 minutos de San Miguel de Tucumán y cuenta con una cantina y merenderos.

El Observatorio de Ampimpa también recibirá a las familias para disfrutar de lo mejor de las noches estrelladas. Ofrece un ingreso por la tarde y una salida a la mañana del día siguiente. Incluye caminatas por sendero, observaciones astronómicas por telescopios, charlas a cielo abierto y observación de la salida del sol.

Horco Molle también es una opción para los más pequeños: un amplio jardín con árboles autóctonos espera a los visitantes todos los días de 9 a 19 en Yerba Buena, apenas a unos minutos de la capital tucumana. Se puede hacer un paseo de tarde o de mañana, senderismo, y hay merenderos para descansar.

