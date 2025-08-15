Brutal agresión en el básquet filipino: un jugador sufrió fractura de mandíbula y el agresor fue expulsado de por vida

La violencia en las canchas de Filipinas volvió a encender el debate sobre la seguridad de los deportistas. Esta semana, un partido de la Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) terminó en escándalo cuando el pivote Michole Sorela, de los General Santos Warriors, golpeó de manera directa al alero Jonas Tibayan, de los Mindoro Tamaraws, provocándole lesiones graves y una conmoción generalizada en el ambiente.