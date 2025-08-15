 Hinchas de Godoy Cruz sufrieron represión en Brasil tras la caída contra Atlético Mineiro
Dos heridos y cinco detenidos dejaron los incidentes en el estadio MRV de Belo Horizonte durante la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Godoy Cruz cayó 2-1 frente a Atlético Mineiro en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un partido disputado el jueves en el estadio MRV de Belo Horizonte. A pesar de acercarse a la hazaña con un rendimiento destacado en el campo, la jornada del “Tomba” se vio empañada por la fuerte represión que sufrieron sus hinchas por parte de la Policía local.

El incidente dejó un saldo de dos heridos y cinco detenidos, según informaron las autoridades brasileñas, por presuntos gestos racistas. Uno de los simpatizantes tuvo que ser operado por lesiones en los pies y permanece internado en Brasil, mientras que la otra persona afectada sufrió heridas leves.

Gracias a la intervención del cónsul argentino en Belo Horizonte y de abogados penalistas, los cinco detenidos fueron liberados el viernes por la mañana, evitando pasar 30 días en el país y facilitando su regreso a Argentina. Un video difundido en X por @somos_godoycruz mostró a un hincha siendo pateado en la cabeza mientras estaba en el piso durante el operativo policial.

El estadio MRV ha sido históricamente un escenario hostil para el público argentino. No es la primera vez que un equipo argentino sufre represión en Belo Horizonte: San Lorenzo en 2024 y River en encuentros previos también registraron incidentes similares.

Godoy Cruz había viajado con la intención de “dar el golpe en Brasil”, con Ribonetto realizando cambios en casi medio equipo, pero el foco terminó siendo la situación de sus hinchas más que el resultado deportivo.

Temas BrasilCopa SudamericanaClub Deportivo Godoy CruzEl PaísPolicía de TucumánClube Atlético MineiroArgentinaGodoy Cruz
