Hinchas de Godoy Cruz sufrieron represión en Brasil tras la caída contra Atlético Mineiro

Godoy Cruz cayó 2-1 frente a Atlético Mineiro en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un partido disputado el jueves en el estadio MRV de Belo Horizonte. A pesar de acercarse a la hazaña con un rendimiento destacado en el campo, la jornada del “Tomba” se vio empañada por la fuerte represión que sufrieron sus hinchas por parte de la Policía local.