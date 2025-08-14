 Emotivo video: el día que Locomotora Oliveras emocionó a Julieta Prandi antes del juicio a Contardi
Emotivo video: el día que Locomotora Oliveras emocionó a Julieta Prandi antes del juicio a Contardi

Tras darse a conocer la sentencia de 19 años de prisión para el empresario gastronómico, se reflotó un clip con un mensaje de la boxeadora para la modelo.

El día que Julieta Prandi conoció a Locomotora Oliveras
Hace 1 Hs

Tras conocerse la condena de 19 años de prisión para Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género contra Julieta Prandi, en las redes se viralizó un video de las emotivas palabras que Alejandra "La Locomotora" Oliveras le había dedicado a la modelo antes del juicio.

La boxeadora, que murió el 28 de julio a causa de un ACV, había ido a Sarasa, el ciclo que Prandi conduce con Mariano Peluffo en La 100, durante los primeros días de ese mes. Al terminar la entrevista, la deportista subió a sus redes sociales un clip junto a la modelo.

El mensaje que La Locomotora Oliveras le dedicó a Julieta Prandi antes del juicio

“Estoy recontra emocionada porque te conocí en persona, Juli. Sos una persona que admiro mucho, desde la tele a todo lo que pasó en tu vida. Cómo naciste de nuevo. Te quiero, te admiro, sos una hermosa”, comenzó diciendo Alejandra.

Emocionada, Julieta le contestó: “Yo te quiero y te agradezco. La verdad que fue un privilegio conocerte, escucharte. Ya nos va a tocar charlar más en profundidad de tu historia de vida que a veces es un espejo”.

Video viral: las emotivas palabras de Locomotora Oliveras a Julieta Prandi durante el juicio a Contardi

“¿Qué es la vida para vos?“, le preguntó Locomotora. ”Para mí es vivir el presente. Como vos decís, la locomotora viene de adentro. Es el amor y el amor que uno le pone a las cosas, que es lo único que te levanta", respondió la presentadora.

Luego, la campeona del mundo le hizo otra consulta: “¿Se puede salir adelante de cualquier problema, desafío? Para todas las mujeres. ¿Qué se necesita?“. Prandi analizó y dijo:”Sí, se puede. Se necesita amor, ganas y mucha garra, y vas a tener miedo, obvio, pero hay que hacerlo con miedo y todo". “Con miedo y todo se puede ganar. Salir adelante”, concluyó Oliveras.

En el pie de ese video, Alejandra escribió: “Julieta Prandi, una mujer hermosa, valiosa y muy fuerte, me dejó este mensaje desde el fondo de su corazón: las mujeres podemos salir adelante ante cualquier situación tremenda de la vida. Podemos salir de la violencia de género, del dolor, de la desesperación, del abandono. Somos fuertes, somos resilientes y, juntas, si nos apoyamos, somos invencibles". “Vos sos invencible. Podés con esto también”, replicó Prandi.

