Emotivo video: el día que Locomotora Oliveras emocionó a Julieta Prandi antes del juicio a Contardi

En el pie de ese video, Alejandra escribió: “Julieta Prandi, una mujer hermosa, valiosa y muy fuerte, me dejó este mensaje desde el fondo de su corazón: las mujeres podemos salir adelante ante cualquier situación tremenda de la vida. Podemos salir de la violencia de género, del dolor, de la desesperación, del abandono. Somos fuertes, somos resilientes y, juntas, si nos apoyamos, somos invencibles". “Vos sos invencible. Podés con esto también”, replicó Prandi.