 Falleció Ramón Maddoni, el histórico captador de talentos de Boca
Falleció Ramón Maddoni, el histórico captador de talentos de Boca

El captador de talento, de 83 años, murió hoy por la mañana.

Ramón Maddoni.
Hace 19 Min

El fútbol argentino está de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Ramón Maddoni, un histórico captador y formador de talentos. Maddoni, quien tenía 83 años, murió hoy por la mañana. Su incansable trabajo dejó una huella imborrable en el deporte nacional.

Maddoni forjó su leyenda principalmente en el Club Social Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajó hasta sus últimos días. Desde allí, su "oficina", descubrió a innumerables promesas que luego nutrieron a clubes gigantes como Boca, River y la Selección. También tuvo un vínculo muy fuerte con Argentinos Juniors y un paso por el "Xeneize".

Entre los "cracks" que pasaron por sus ojos y fueron descubiertos por él se encuentran figuras de la talla de Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiasso y Diego Cagna. Incluso, dos campeones del mundo recientes, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, dieron sus primeros pasos gracias a su visión.

Maddoni poseía una capacidad innata para reconocer el talento, explicando que al ver a un chico correr y patear, podía identificar rápidamente si "había nacido para esto". Su pasión era tan grande que dejó sus negocios, dos carnicerías y un camión, para dedicarse por completo a esta "hermosa" tarea que amaba.

El Club Parque lo despidió con emotivas palabras, destacándolo como un "maestro de sueños y forjador de talentos" y agradeciéndole por enseñar que el verdadero legado está en las personas que ayudó a crecer, más allá de los títulos. Su partida deja un vacío inmenso en el fútbol argentino.

