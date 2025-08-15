Falleció Ramón Maddoni, el histórico captador de talentos de Boca

Maddoni forjó su leyenda principalmente en el Club Social Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajó hasta sus últimos días. Desde allí, su "oficina", descubrió a innumerables promesas que luego nutrieron a clubes gigantes como Boca, River y la Selección. También tuvo un vínculo muy fuerte con Argentinos Juniors y un paso por el "Xeneize".