Eliana Guercio reveló su drama tras un tratamiento estético: “Se me deformó la cara”

La modelo explicó que el procedimiento fue recomendado por una profesional que conoció en Instagram y que, al principio, le aseguró que los resultados serían exactamente como esperaba. Sin embargo, luego del tratamiento, el discurso cambió: primero le dijeron que los resultados se verían en 20 días, después en un mes, y más tarde en un mes y medio, sugiriendo incluso realizar sesiones adicionales.