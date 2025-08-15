Eliana Guercio reveló su drama tras un tratamiento estético: “Se me deformó la cara”

La modelo y exvedette Eliana Guercio atravesó un difícil momento luego de someterse a un tratamiento estético con láser de dióxido de carbono (CO₂) que no tuvo el resultado esperado y le provocó una severa inflamación en el rostro.
Guercio relató la experiencia a través de sus redes sociales, donde advirtió a sus seguidores sobre los riesgos de confiar en recomendaciones basadas únicamente en la popularidad en redes o en la presencia de figuras famosas en las publicaciones.
“No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético. Investiguen antes de tocarse con cualquiera. Las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores”, expresó en una de sus historias.
La modelo explicó que el procedimiento fue recomendado por una profesional que conoció en Instagram y que, al principio, le aseguró que los resultados serían exactamente como esperaba. Sin embargo, luego del tratamiento, el discurso cambió: primero le dijeron que los resultados se verían en 20 días, después en un mes, y más tarde en un mes y medio, sugiriendo incluso realizar sesiones adicionales.
El procedimiento y las primeras alarmas
Según informó la periodista Marina Calabró en el programa Club Social, Guercio ya se había sometido a este tratamiento una década atrás, con excelentes resultados y bajo el cuidado de otra médica a la que no logró ubicar nuevamente.
El tratamiento de CO₂ consiste en la aplicación de un láser que regenera la piel desde el interior, provocando la formación de costras que luego se caen para dejar la piel renovada. En esta ocasión, el objetivo era tratar marcas de acné e imperfecciones en la frente y pómulos.
Sin embargo, a las 36 horas del procedimiento, la modelo comenzó a experimentar un proceso inflamatorio “tremendo” que deformó su rostro, especialmente en la zona de los párpados. A diferencia de lo esperado, no se formaron las costras típicas y su piel quedó con las marcas del láser y la inflamación.
Inconsistencias en la atención
Otro detalle que despertó sospechas fue que la consulta inicial, la aplicación del láser y el postratamiento fueron realizados por distintas personas.
Además, la obtención de una copia del consentimiento informado —un requisito básico en este tipo de prácticas— se convirtió en un obstáculo, al punto que su esposo, el arquero Sergio Romero, tuvo que ir personalmente al consultorio para reclamarlo.
Mensaje de alivio y advertencia
Guercio aclaró que su salud no está en riesgo y que las reacciones adversas que padece son exclusivamente estéticas, aunque recalcó que su experiencia pudo haber sido peor.
“Solo quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora”, señaló.
La modelo aseguró que guarda un registro fotográfico de todo el proceso y anticipó que hará una transmisión en vivo para contar en detalle lo ocurrido, con la intención de alertar sobre la importancia de investigar a los profesionales y centros estéticos antes de someterse a cualquier intervención.