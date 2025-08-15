 Agenda deportiva de hoy: arranca la fecha 5 del Clausura y vuelven las ligas europeas
Agenda deportiva de hoy: arranca la fecha 5 del Clausura y vuelven las ligas europeas

Liverpool-Bournemouth abren la Premier y Girona-Rayo Vallecano LaLiga de España.

DESAFÍO. Alexis Mac Allister y Liverpool iniciarán hoy el camino para defender el título de la Premier conseguido en el primer semestre de la temporada. FOTO TOMADA DE FRENTEACANO.COM.AR
Hace 30 Min

Copa de Alemania

13: Sonennhof Grossaspach-Bayer Leverkusen (ESPN 4)

Copa de Italia

13: Empoli-Reggiana (DSports+)

13.30: Sassuolo-Catanzaro (DSports)

13.30: Lecce-Juve Stabia (DSports)

Liga de España

14: Girona-Rayo Vallecano (DSports)

16.30: Villarreal-Oviedo (ESPN 4)

Torneo Clausura - LPA

15.30: Aldosivi-Belgrano (TNT Sports)

19: Instituto-Unión (ESPN Premium)

21: Racing-Tigre (TNT Sports)

Ligue 1 de Francia

15.30: Rennes-Olympique Marseille (Disney+)

Premier League

16: Liverpool-Bournemouth (ESPN)

Masters 1000 Cincinatti

Cuartos de Final

16: Rublev-Alcaraz (ESPN 2)

20: Shelton-Zverev (ESPN 2)

MMA

19.30: World Tournament Finals (DSports Fight)

MLB (Major League Baseball)

21: New York Yankees-St. Louis Cardinals (Disney+)

Boxeo

21: Muhammadkhuja Yaqubov-William Foster (ESPN 3)

Primera Nacional

21.10: Ferro-Colegiales (TyC Sports)

22: Gimnasia y Tiro-Deportivo Maipú (TyC Sports Play)

Temas Primera NacionalLiga PremierLiga de EspañaAlexis Mac AllisterLiverpool Football ClubTorneo Clausura 2025
