 ¿Por qué la sensación de hormigueo en la cara puede ser un preocupante síntoma?
¿Por qué la sensación de hormigueo en la cara puede ser un preocupante síntoma?

Diferente a lo que ocurre en nuestras manos y piernas, estos signos pueden indicar enfermedades graves.

¿Por qué la sensación de hormigueo en la cara debe llevarnos a una consulta médica urgente?
Hace 1 Hs

Si bien es común sentir hormigueos en las piernas y manos, algo que también ocurre y suele asustar a los afectados son los hormigueos en la cara. Los profesionales de la salud explican sus diferentes causas y cómo actuar ante ellos.

El hormigueo en la cara puede ser causado por una parálisis facial, migraña, ansiedad, disfunción en la articulación temporomandibular (ATM), infecciones, inflamación de los nervios de la cara o por cirugía dental, por ejemplo. Además, este puede estar acompañado de otros síntomas, como dolor de cabeza o zumbido en el oído, dependiendo de cual sea la causa.

Además, en algunos casos el hormigueo en la cara puede indicar una condición de salud más grave, como un ACV. En estos casos, el hormigueo se experimenta en un solo lado del cuerpo y se acompaña de síntomas como dificultad para hablar o sonreír, boca torcida y cara asimétrica.

Es importante consultar al médico general siempre que surjan síntomas de hormigueo o adormecimiento en el rostro, especialmente cuando se acompaña de otros síntomas, para que se realicen exámenes que ayuden a identificar la causa y se indique el tratamiento más adecuado.

Hormigueo en la cara: las causas que deben llevarnos a una consulta médica urgente

Parálisis facial

La parálisis facial, también conocida como parálisis facial periférica o parálisis facial de Bell, es un trastorno neurológico que ocurre cuando el nervio facial se ve afectado, generando síntomas como falta de expresión en una parte de la cara, sensación de hormigueo en el lado del rostro afectado e incapacidad para cerrar el ojo afectado.

ACV

El ACV o derrame cerebral, es una condición que puede causar síntomas de hormigueo en un solo lado del rostro, dificultad para hablar o sonreír, boca torcida y rostro asimétrico. Además, pueden surgir otros síntomas, como alteraciones en la vista, desmayo, dolor de cabeza e incluso vómitos, dependiendo de la zona afectada del cerebro.

Uso de medicamentos

Algunos medicamentos pueden causar hormigueo en la cara o en el cuerpo como uno de los efectos secundarios, como quimioterapia, medicamentos para VIH o metronidazol, por ejemplo.

Deficiencias de vitaminas

La deficiencia de vitaminas, como la vitamina B3, B12 o E, puede causar daños en los nervios y llevar al surgimiento de hormigueo, especialmente en los pies, piernas o manos, e incluso el rostro.

Además, la deficiencia de estas vitaminas también pueden causar otros síntomas, como dolor muscular, dificultad de concentración, diarrea, vómitos o pérdida de peso, por ejemplo.

