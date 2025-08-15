¿Por qué la sensación de hormigueo en la cara puede ser un preocupante síntoma?

El hormigueo en la cara puede ser causado por una parálisis facial, migraña, ansiedad, disfunción en la articulación temporomandibular (ATM), infecciones, inflamación de los nervios de la cara o por cirugía dental, por ejemplo. Además, este puede estar acompañado de otros síntomas, como dolor de cabeza o zumbido en el oído, dependiendo de cual sea la causa.