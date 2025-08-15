El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

La semana se cerrará con una jornada nubosa y gris, con tintes otoñales y con una temperatura máxima similar a la del jueves, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anuncia mejoras en las condiciones para el fin de semana.
La mañana del viernes comenzó con cielo cubierto, una humedad del 90% y una temperatura mínima de 10 °C. En algunos sectores de la provincia hubo algunas precipitaciones muy débiles, pero que acompañaron a los madrugadores y madrugadoras.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una nubosidad del 95% y una humedad del 70% para el mediodía, con una temperatura promedio de 13 °C, aunque ya sin precipitaciones.
La temperatura máxima será de 16 °C, casi idéntica a la del jueves, mientras que la nubosidad podría descender hasta el 75% y la humedad hasta el 65%, según advirtió el SMN. Los vientos soplarán desde el sudoeste.
Con la caída de la tarde, la nubosidad podría llegar al 60% y la humedad subiría hasta el 80%, mientras que la temperatura rondaría los 12 °C.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
El pronóstico extendido del SMN anticipa un leve descenso de la nubosidad durante el sábado, aunque el cielo se mantendrá mayormente cubierto. La temperatura mínima sería de 10 °C y la máxima de 20 °C.
Las mismas condiciones climáticas se repetirían el domingo, con nubosidad variable, con una mínima de 9 °C, algunos lapsos soleados por la tarde y una temperatura máxima que llegaría a los 21 °C.