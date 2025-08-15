 Cartas de lectores: Argentina potencia
Cartas de lectores: Argentina potencia
Hace 3 Hs

A un tema tan controversial y polémico como lo es el análisis de la Argentina próspera del centenario, el lector José Luis Avignone (carta del 13/08) decidió rebajarlo para vincularlo con la interna radical y su relación con el partido justicialista. Lo que llama la atención (o no tanto), es que en su reflexión menciona a Alem e Yrigoyen ignorando a Marcelo T. de Alvear, sin duda el presidente más exitoso que tuvo ese centenario partido. Un siglo después, los radicales descartaron líderes como López Murphy o Elisa Carrió. Pareciera que sienten vergüenza de que los confundan con los “conservadores fuera de época” pero no les preocupa mezclarse con el “colectivo peronista”. Una lástima, de esa manera abandonan a la clase media; así les va a ir.

Luis Ovidio Pérez Cleip                                         

luisperezcleip@gmail.com

Comentarios