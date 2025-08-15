Prevenir la contaminación de alimentos

La Dirección de Bromatología de la provincia tomó medidas correctivas inmediatas, según se indicó. Para ello se decomisó el producto contaminado en los lugares de venta y elaboración -se indicó que el producto habría sido localizado en un puestero ambulante de Tafí del Valle que producía pocas piezas por semana-, y la aplicación de medidas de control para evitar nuevos brotes. “Este caso es especialmente significativo porque por primera vez se logró establecer una relación genómica entre la bacteria presente en un alimento y los casos humanos afectados”, se señaló en el comunicado de la cartera sanitaria. También se informó que las medidas preventivas han demostrado ser efectivas. Los controles adicionales en otros establecimientos que comercializan queso no arrojaron más hallazgos positivos de Listeria, y las personas que pudieron haber estado expuestas no presentaron síntomas. Por otro lado, la búsqueda activa de casos sintomáticos también resultó negativa, aunque la investigación no se detendrá.