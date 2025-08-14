Pidieron 20 años de prisión para “Gury” Jiménez por el crimen de Pablo Mariani

Momentos después, siendo la 1.25, García Navarro y Mariani, quienes habían salido en busca de las dos motocicletas, movilizándose en un auto Volkswagen Vento (propiedad del primero de ellos), observaron a dos motocicletas por calle Larrea. A continuación, Núñez y Jiménez los interceptaron en calles Larrea y Las Heras. En esas circunstancias, Núñez (que iba sentado en la parte trasera) extrajo un arma de fuego y efectuó múltiples disparos hacia el automóvil, impactando uno de ellos en el pabellón auricular derecho de Mariani, quien falleció en el acto. Finalmente, los acusados se dieron a la fuga en la moto y con el arma utilizada