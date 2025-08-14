River sigue moviendo el mercado: dos salidas y un cupo abierto para reforzarse

Además de desprenderse de un contrato elevado, River libera un cupo de extranjero, aunque desde el entorno del entrenador no confirmaron si buscarán nuevas incorporaciones en este mercado. Por su parte, la salida de Simón se da luego de varios días de negociación con Toluca. El mediocampista, que tuvo un gran rendimiento en el primer ciclo de Gallardo pero no logró repetir en esta etapa, fue apartado del plantel y continuará su carrera en la Liga MX. El acuerdo con el club mexicano se cerró en USD 3,5 millones por el 50% de su pase, con la obligación de adquirir otro 25% si se cumplen ciertos objetivos. Con esta operación, el “Millonario” no solo asegura un ingreso económico, sino que también queda en condiciones de sumar un refuerzo en caso de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.