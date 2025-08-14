River sigue moviendo el mercado: dos salidas y un cupo abierto para reforzarse

River continúa depurando su plantel y en las últimas horas se confirmaron dos bajas importantes. A la ya anunciada partida de Santiago Simón se sumó la de Matías Rojas, quien llegó a un acuerdo con la dirigencia para rescindir su contrato, que vencía en 2026. El mediocampista paraguayo, incorporado a comienzos de 2025, tuvo un paso marcado por las lesiones y apenas disputó ocho encuentros. Sin lugar en los planes de Marcelo Gallardo, volverá a la MLS para vestir la camiseta del Portland Timbers, equipo con el que firmó hasta fin de año y que tendrá la opción de extender el vínculo hasta 2026. Será su segunda experiencia en la liga estadounidense, donde ya jugó para Inter Miami junto a Lionel Messi.
Además de desprenderse de un contrato elevado, River libera un cupo de extranjero, aunque desde el entorno del entrenador no confirmaron si buscarán nuevas incorporaciones en este mercado. Por su parte, la salida de Simón se da luego de varios días de negociación con Toluca. El mediocampista, que tuvo un gran rendimiento en el primer ciclo de Gallardo pero no logró repetir en esta etapa, fue apartado del plantel y continuará su carrera en la Liga MX. El acuerdo con el club mexicano se cerró en USD 3,5 millones por el 50% de su pase, con la obligación de adquirir otro 25% si se cumplen ciertos objetivos. Con esta operación, el “Millonario” no solo asegura un ingreso económico, sino que también queda en condiciones de sumar un refuerzo en caso de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.