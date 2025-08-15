 In memoriam: René Quirós dejó su marca en el dibujo
In memoriam: René Quirós dejó su marca en el dibujo

El ilustrador y artista plástico tucumano desarrolló una intensa carrera en España.

La vida de Oscar René Quirós Contreras se dividió físicamente entre su Tucumán de origen y la España de radicación, pero artísticamente circuló por todo el mundo. El dibujante, artista plástico e ilustrador falleció ayer, a pocos días de haber cumplido 69 años, tras una intensa carrera en medios como El Periódico, Siglo XXI; las revistas Nueva, Muy Interesante, Trix, Magoya y Pucará; las agencias creativas Saatchi & Saatchi, Publicis España, D.A.T.S. y Be Known y las editoriales Santillana, Anaya y Alianza.

En 1997, ganó el 1º premio nacional de ilustración otorgado por la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) Premios al Periodismo. Su producción integró exposiciones individuales en el Centro Virla y en la librería El Griego, como “La sátira & 36 miradas al poder” y “La sátira retrata al poder”; y “Detrás de lo visible” en Barcelona; y colectivas en la II Bienal Internacional de la Historieta y el Humor en Córdoba; el Salón Nacional de la Historieta y el Humor de Santa Fe, y el I Encuentro de la Historieta en Monteros, entre otras.

“Fue un artista tucumano de inmenso talento, creativo, ilustrador e historietista que dejó huella”, destacó Alejandra Valeria Frigerio Guananja, quien pidió la colaboración a sus hijos Ivanna y Gerardo para costar gastos, con aportes a una cuenta de Mercado Pago a nombre de renequiros.mp.

