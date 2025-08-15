In memoriam: René Quirós dejó su marca en el dibujo

En 1997, ganó el 1º premio nacional de ilustración otorgado por la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) Premios al Periodismo. Su producción integró exposiciones individuales en el Centro Virla y en la librería El Griego, como “La sátira & 36 miradas al poder” y “La sátira retrata al poder”; y “Detrás de lo visible” en Barcelona; y colectivas en la II Bienal Internacional de la Historieta y el Humor en Córdoba; el Salón Nacional de la Historieta y el Humor de Santa Fe, y el I Encuentro de la Historieta en Monteros, entre otras.