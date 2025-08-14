Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Fútbol
Salta y su deuda con la élite del fútbol argentino: 27 años de espera por un lugar en Primera
Pese a contar con tres clubes históricos en la capital, la provincia no logra afianzarse en la máxima categoría desde la temporada 1997/98.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
El "Gigante del Norte" supo ser el escenario de grandes partidos en Salta.
Por
Benjamín Papaterra
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Santiago del Estero
Tiro de Salta
Pablo Toviggino
Guillermo Raed
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"
El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
Más Noticias
“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán
El defensor que cautivó a Scaloni y ahora puede firmar un pase millonario sin precedentes
Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"
Bronca y autocrítica en Atlético Tucumán tras la derrota con Newell’s en Copa Argentina
Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?
Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar
Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más