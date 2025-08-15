Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore: fiesta patronal y agenda de peñas

Con entrada libre y gratuita, desde las 19 continuarán las Fiestas Patronales en honor a San Roque en Gobernador Garmendia, con las actuaciones de Los Tekis, Los Nombradores del Alba, Pedro Acosta, Danny Hoyos y Marcelo Toledo, entre otros. En las peñas de la capital, Luneros será el número central en La Casa de Yamil (España 153), en una velada que tendrá como invitados a David Robles, Gus Sosa, y Elías y la Sanatera. En El Cardón (Lss Heras 50) actuarán el Dúo Amanecer, Antonio Díaz y Uma y Agustín; y en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) lo harán Encuentro Sagrado, Bruno Giménez y Cuarta Cortada.