Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tangos: composiciones clásicas y milonga
“Entre Expósitos y Manzi” es la propuesta tanguera que Grillo Córdoba y Pancho Santamarina presentarán esta noche, desde las 22, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) en un recorrido por compositores clásicos del 2x4. Además, en la Milonga El Bajo (San Lorenzo 61) actuará Ariel Varnerín, con musicalización del Dj Beto Germanó. En tanto, en la plaza Independencia y a partir de las 21.30 se repetirá la tradicional milonga popular.
Pop: Luciana Tagliapietra en Yerba Buena
Luciana Tagliapietra estará desde las 21 en los jardines de Pura Vida Mae (San Lorenzo 127, Yerba Buena), en un recital íntimo con Lucha Cruz como invitada. El cumpleaños de Madonna se festejará en Brotes Casa Cultural (Santiago del Estero 179) con su música pop y la perfo de SoylaPaxi. Los Dj’s Lean Muro y Mateo Martínez estarán en Magic Music Box (José Colombres 427).
Rock: shows en vivo
En La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro en la zona de EDET) No Se Ve hará su rock indie, junto a los salteños de Hambre. Desde las 22, en Caprice Cervecería (Chacabuco 437) habrá rock acústico con Zapata y Pletórica. Y desde la medianoche, Harlem estará en José Cuervo (Miguel Lillo 350).
Rosita Ávila: fusión artística en “Impacto visual”
Desde las 20, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) se presentará el show integral de música, baile, canto y arte “Impacto visual”, que fusiona distintas disciplinas artísticas en una propuesta innovadora e inmersiva para el público. La producción está a cargo de Gabriela Vaca y Fernando Ferreyra.
Teatro: “Marat-Sade” y el Mujeres a Escena
“La persecución y asesinato de Jean Paul Marat representado por el grupo de actores del Hospicio de Charenton bajo la dirección del señor de Sade” es el nombre completo de la obra de Peter Weiss que se repondrá hoy desde las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) por el Teatro Estable de la Provincia dirigido por Jorge Gutiérrez. En Sala Ross (Laprida 135) continuará el noveno festival de Artes Escénicas Mujeres a Escena, con una doble cartelera: a las 20 se verá “Aborto clandestino”, experiencia socio teatral con objetos basada en la novela “El acontecimiento” de Annie Ernaux dirigida por Nerina Dip; y luego “Partes de mí”, una creación de Sofía Alarcón.
Stand up: Mati Acuña actúa en la Sirio Libanesa
Desde hace más de una década, Matías Acuña se dedica al stand up y llega a la provincia con su espectáculo interacivo “Crowdworking”, un formato que combina su humor irónico con participación directa del público con sus comentarios y sus preguntas. Abordará temáticas cotidianas como el trabajo, las relaciones, los hobbies y las anécdotas personales en su función de las 21 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575).
Folclore: fiesta patronal y agenda de peñas
Con entrada libre y gratuita, desde las 19 continuarán las Fiestas Patronales en honor a San Roque en Gobernador Garmendia, con las actuaciones de Los Tekis, Los Nombradores del Alba, Pedro Acosta, Danny Hoyos y Marcelo Toledo, entre otros. En las peñas de la capital, Luneros será el número central en La Casa de Yamil (España 153), en una velada que tendrá como invitados a David Robles, Gus Sosa, y Elías y la Sanatera. En El Cardón (Lss Heras 50) actuarán el Dúo Amanecer, Antonio Díaz y Uma y Agustín; y en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) lo harán Encuentro Sagrado, Bruno Giménez y Cuarta Cortada.
Dos shows: tributo a La Renga y jazz en bar Irlanda
El Bar Irlanda (Catamarca 380) abrirá gratis sus puertas a las 21.30 para el tributo de la banda tucumana Suerte Vagabunda a La Renga, seguido del jazz fusión de Golden Shag.
Clásica: Antonio Formaro en doble actividad
El premiado pianista Antonio Formaro intervendrá hoy en las Jornadas de la Música en Tucumán con una doble actividad: por la mañana, entre las 9.30 y las 12 y en la sede de La Madrid 534, ofrecerá un curso sobre la música de Félix Mendelssohn, abierto tanto a músicos como al público en general; y por la noche, desde las 20 se presentará en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) junto a Bernardo Di Marco en viola, para brindar un concierto con obras de Mendelssohn, Camille Saint-Saëns y Johannes Brahms, entre otros compositores.