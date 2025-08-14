La decisión que nadie esperaba: Erik Lamela decidió dejar el fútbol a los 33 años y ya tiene nuevo trabajo

A los 33 años y luego de una trayectoria marcada por la técnica y los goles que quedaron en la memoria de los hinchas, Erik Lamela decidió poner fin a su etapa como futbolista profesional. El mediocampista, surgido en River y con un largo recorrido en Europa, anunció que no renovará su vínculo con el AEK de Grecia, dejando atrás una carrera que lo llevó a vestir las camisetas de la Roma, el Tottenham y el Sevilla, entre otros.