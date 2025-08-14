 La decisión que nadie esperaba: Erik Lamela decidió dejar el fútbol a los 33 años y ya tiene nuevo trabajo
La decisión que nadie esperaba: Erik Lamela decidió dejar el fútbol a los 33 años y ya tiene nuevo trabajo

El ex River anunció que cuelga los botines por problemas físicos y sorprendió con un giro en su carrera que lo mantendrá ligado al deporte

Hace 1 Hs

A los 33 años y luego de una trayectoria marcada por la técnica y los goles que quedaron en la memoria de los hinchas, Erik Lamela decidió poner fin a su etapa como futbolista profesional. El mediocampista, surgido en River y con un largo recorrido en Europa, anunció que no renovará su vínculo con el AEK de Grecia, dejando atrás una carrera que lo llevó a vestir las camisetas de la Roma, el Tottenham y el Sevilla, entre otros.

Los problemas musculares que lo aquejaron en los últimos tiempos fueron determinantes para su decisión. Sin embargo, su vínculo con el deporte seguirá intacto: se sumará al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla, donde trabajará junto a otro ex jugador de la Selección. Con esto, queda definitivamente descartado el retorno a Núñez que en algún momento ilusionó a los hinchas "millonarios".

Su desembarco en Europa también marcó un capítulo importante para River. Su transferencia a la Roma, poco después del descenso a la B Nacional, significó un ingreso cercano a 18 millones de euros que resultó vital para las finanzas del club. Años después, su gol de rabona con el Tottenham, que le valió el Premio Puskás en 2021, reafirmó su lugar entre los jugadores argentinos más talentosos de su generación.

En su despedida, el propio Lamela expresó en redes sociales su agradecimiento al AEK: aseguró que fue una experiencia personal enriquecedora, que le permitió conocer un fútbol distinto, un país al que calificó como “maravilloso” y una hinchada que consideró la mejor de Grecia. Consciente de que su etapa como jugador quedó atrás, se marcha con el orgullo de haber dejado huella en cada club que defendió y con el entusiasmo de iniciar un nuevo capítulo desde el costado técnico de la cancha.

Temas Club Atlético River PlateMatías AlmeydaErik LamelaSevilla FCTottenham Hotspur
