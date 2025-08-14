“Es la carrera más importante de América”: Hugo Marcantonio destacó el valor del Trasmontaña

La edición 2025 del Rally Trasmontaña de mountain bike -la competencia de cross country en parejas más importante y convocante de la Argentina- promete, una vez más, convertirse en un espectáculo de destreza, resistencia y pasión sobre dos ruedas. Serán miles los que se lancen a los senderos de San Javier, pero esta vez el “Eternauta” del mountain bike no estará en la línea de largada: compromisos familiares le impedirán ponerse el casco y pedalear.