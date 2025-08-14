El tenis femenino mundial, a punto de desembarcar en Tucumán

El tenis femenino mundial podría tener una cita inédita en el Jardín de la República. Según confirmó a LA GACETA el presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, Augusto Arquez, “es prácticamente un hecho” que Tucumán será sede de un torneo WTA 125 durante la semana del 3 de noviembre en las canchas de Lawn Tennis.