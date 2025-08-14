El tenis femenino mundial, a punto de desembarcar en Tucumán

El tenis femenino mundial podría tener una cita inédita en el Jardín de la República. Según confirmó a LA GACETA el presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, Augusto Arquez, “es prácticamente un hecho” que Tucumán será sede de un torneo WTA 125 durante la semana del 3 de noviembre en las canchas de Lawn Tennis.
La inspección de la WTA a las instalaciones se realizó ayer y tuvo el visto bueno. Solo resta la confirmación oficial, que llegaría en los próximos días. El certamen formaría parte de la gira sudamericana y se sumaría al calendario argentino, sin reemplazar al Argentina Open de Buenos Aires.
Los WTA 125 son la segunda categoría del circuito profesional femenino, por debajo del WTA Tour y por encima del Circuito ITF. Reparten U$S 125000 en premios y otorgan puntos clave para el ranking, con jugadoras que suelen alternar entre estos eventos y el cuadro principal del circuito mayor.
De concretarse, será la primera vez que Tucumán reciba un torneo de esta magnitud, un hito para el deporte provincial y la región.