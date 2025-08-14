Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Más deportes
La cancha más antigua del fútbol argentino está en Salta
Una investigación histórica confirmó que el estadio de Gimnasia y Tiro, en uso desde 1904, es el más antiguo del país y el segundo de Sudamérica.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Benjamín Papaterra
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Gimnasia y Tiro de Salta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
Más Noticias
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"
Bronca y autocrítica en Atlético Tucumán tras la derrota con Newell’s en Copa Argentina
La Fórmula 1 planea cambios que podrían favorecer a Franco Colapinto en 2026
Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?
Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar
Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más