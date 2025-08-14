 La cancha más antigua del fútbol argentino está en Salta
La cancha más antigua del fútbol argentino está en Salta

Una investigación histórica confirmó que el estadio de Gimnasia y Tiro, en uso desde 1904, es el más antiguo del país y el segundo de Sudamérica.

Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs
