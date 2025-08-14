Morena Rial compartió su primera foto con su nuevo novio de la religión umbanda

En la publicación, tomada frente al espejo de un ascensor, ambos aparecen abrazados mientras Morena escribió: “Te amo mucho”, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo y otro de corona. La fotografía llega poco después del fuerte descargo que la hija de Jorge Rial hizo contra Matías Orgas, padre de su segundo hijo, Amadeo, dejando en claro que actualmente encuentra apoyo y refugio en su nueva pareja.