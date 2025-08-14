 Morena Rial compartió su primera foto con su nuevo novio de la religión umbanda
Morena Rial compartió su primera foto con su nuevo novio de la religión umbanda

Según relató el productor Pepe Ochoa en el programa LAM (América), la historia de amor comenzó tras coincidir en varios eventos religiosos vinculados a la religión umbanda.

Morena Rial compartió su primera foto con su nuevo novio de la religión umbanda
Tras atravesar conflictos sentimentales, Morena Rial volvió a abrir su corazón al amor y lo dejó en evidencia en sus redes sociales. La influencer compartió recientemente en Instagram una imagen muy romántica junto a su nuevo novio, Rodrigo, con quien comenzó una relación hace aproximadamente mes y medio.

En la publicación, tomada frente al espejo de un ascensor, ambos aparecen abrazados mientras Morena escribió: “Te amo mucho”, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo y otro de corona. La fotografía llega poco después del fuerte descargo que la hija de Jorge Rial hizo contra Matías Orgas, padre de su segundo hijo, Amadeo, dejando en claro que actualmente encuentra apoyo y refugio en su nueva pareja.

Un romance que nace en la religión umbanda

Según relató el productor Pepe Ochoa en el programa LAM (América), la historia de amor comenzó tras coincidir en varios eventos religiosos vinculados a la religión umbanda. A pesar de ser un romance reciente, la relación avanza a paso firme: Morena ya recibió un anillo por parte de Rodrigo, consolidando aún más su vínculo.

