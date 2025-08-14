Fue despedida por un video, triunfó en OnlyFans y ahora tendrá otra oportunidad como futbolista

La futbolista inglesa Madelene Wright, de 26 años, firmó contrato con el Chatham Town, equipo de la National League femenina. Tras una pretemporada en la que fue evaluada por el cuerpo técnico, el club decidió sumarla para aportar poder ofensivo al plantel que compite en la quinta división del fútbol inglés.
La jugadora, que tuvo pasos por Leyton Orient, Charlton Athletic y Chesham United, estaba sin equipo y se entrenó con el Chatham Town en la preparación para la nueva temporada. Luego de este período, la institución oficializó su incorporación en redes sociales con un mensaje que decía que le daban una cálida bienvenida, según publicó The Sun.
La noticia causó un inmediato revuelo entre los hinchas, que celebraron el fichaje y destacaron su potencial tanto dentro como fuera de la cancha. Entre los mensajes de los aficionados, uno señaló que el club ganaría seguidores y asistencia a los partidos, mientras otro preguntó por el valor de los abonos tras la llegada de la delantera.
Gran parte de la carrera de Wright se desarrolló en ligas británicas, principalmente como atacante. Sin embargo, fue despedida del Charlton Athletic luego de que se viralizaran videos publicados en Instagram que el club consideró inapropiados. En uno de ellos se la veía en el asiento trasero de un coche con un perro al volante, y en otro, junto a jóvenes que inhalaban globos. La institución expresó que estaba decepcionada por una conducta que no representaba sus estándares, mientras que la jugadora admitió sentirse culpable, avergonzada y decepcionada de sí misma.
Tras su salida, Wright inició una nueva etapa como modelo en OnlyFans, donde llegó a ganar más de 500.000 libras esterlinas (unos 670.000 dólares). También trabajó con marcas y en redes sociales, aumentando su notoriedad. Con el tiempo, aseguró que, aunque al principio dudó en ingresar a la industria de contenido para adultos, considera que tomó la mejor decisión para su carrera personal y profesional. Después de seis años fuera del fútbol profesional, aceptó volver de la mano del Chatham Town Women.
Un regreso que promete impacto
Su fichaje no solo refuerza al equipo, sino que también podría atraer más público y visibilidad a la liga en un momento en que el fútbol femenino inglés busca expandir su audiencia. La llegada de figuras con proyección mediática se ha convertido en una estrategia para captar nuevos seguidores, incrementar ingresos y reforzar la imagen de los clubes que compiten en la National League.