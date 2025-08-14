 Revelaron el testamento que dejó Denis Law, el único escocés ganador del Balón de Oro
El ex delantero dejó una fortuna millonaria y un legado imborrable, dentro y fuera de la cancha.

Hace 3 Hs

Denis Law, leyenda del Manchester United y único escocés en conquistar el Balón de Oro, dejó un recuerdo eterno en el fútbol por sus logros deportivos y por su lucha pública contra la demencia. Tras su fallecimiento en enero, la Sociedad de Alzheimer agradeció su contribución a la causa, mientras figuras como Sir Alex Ferguson lo definieron como “el mejor jugador escocés de todos los tiempos” y “un ser humano increíble”.

Según registros judiciales citados por el Mail Mirror, Law dejó 2.062.059 libras (unos 2,8 millones de dólares) a su familia. El testamento, firmado en 2018, destinaba todo a su esposa Diana, pero su fallecimiento en 2024 derivó en que sus hijos Diana Buckley y Andrew Law fueran los herederos.

Nacido en Aberdeen, Law inició su carrera en el Huddersfield Town con un sueldo de 20 libras semanales. Pasó por el Manchester City y el Torino antes de convertirse en ídolo del United, donde ganó el Balón de Oro en 1964, la Champions League, dos ligas y una FA Cup. Con 237 goles en 404 partidos, es el tercer máximo goleador histórico del club y el máximo artillero de la selección escocesa, con 30 tantos en 55 juegos.

En 2021, Law anunció que padecía Alzheimer y demencia vascular, reconociendo que “es una enfermedad increíblemente desafiante” y que “esperas que no te suceda a ti, incluso haces bromas al respecto… pero llega el momento de afrontarlo”. Su compromiso lo llevó a participar activamente en campañas de concientización sobre los riesgos de los golpes en la cabeza en el fútbol.

Además, recordó que en su época se jugaba con balones más duros y pesados, y que muchas veces compitió estando conmocionado. Su figura está inmortalizada en dos estatuas —una junto a George Best y Bobby Charlton en Old Trafford y otra en Aberdeen—, además de murales y el reconocimiento como Comandante de la Orden del Imperio Británico en 2016.

Un legado que trasciende generaciones

Compañeros como Bryan Robson lo definieron como “más que un futbolista fantástico; era un hombre generoso y con gran sentido del humor”. Para los hinchas, seguirá siendo el “Rey del Stretford End”, símbolo eterno de pasión y entrega.

