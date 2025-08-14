Revelaron el testamento que dejó Denis Law, el único escocés ganador del Balón de Oro

Nacido en Aberdeen, Law inició su carrera en el Huddersfield Town con un sueldo de 20 libras semanales. Pasó por el Manchester City y el Torino antes de convertirse en ídolo del United, donde ganó el Balón de Oro en 1964, la Champions League, dos ligas y una FA Cup. Con 237 goles en 404 partidos, es el tercer máximo goleador histórico del club y el máximo artillero de la selección escocesa, con 30 tantos en 55 juegos.