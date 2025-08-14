El comunicado de San Lorenzo tras las críticas por la comida en la pensión de juveniles

El club precisó que la pensión alberga a 48 chicos y que en el almuerzo también se sirven jugadores de Reserva y otros juveniles, sumando 148 comensales. Las dietas se ajustan de forma mensual en base a evaluaciones de peso, grasa y masa muscular. Además, se promueve la educación, ya que todos asisten a la Escuela de Enseñanza Media N° 6 y cuentan con una sala de estudio en la pensión.