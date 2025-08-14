El comunicado de San Lorenzo tras las críticas por la comida en la pensión de juveniles

La difusión de un video grabado por el juvenil Jonás Rodríguez generó un intenso debate sobre la alimentación en la pensión de San Lorenzo. El club emitió un comunicado para aclarar que el contenido se viralizó sin autorización, provocando “interpretaciones erróneas” y un mensaje contrario al que pretendía el jugador.
En el texto, la institución remarcó la labor del director Marcelo Gatti (psicólogo), la vicedirectora Luciana Pandullo (trabajadora social) y la nutricionista María Inés Klekl, quien junto a ocho cocineros organiza las comidas diarias. Según detallaron, los desayunos y meriendas incluyen diversas opciones de infusiones, lácteos, panes, cereales, granola, avena y frutas de estación, mientras que almuerzos y cenas combinan proteínas e hidratos de carbono adaptados a los entrenamientos.
El club precisó que la pensión alberga a 48 chicos y que en el almuerzo también se sirven jugadores de Reserva y otros juveniles, sumando 148 comensales. Las dietas se ajustan de forma mensual en base a evaluaciones de peso, grasa y masa muscular. Además, se promueve la educación, ya que todos asisten a la Escuela de Enseñanza Media N° 6 y cuentan con una sala de estudio en la pensión.
ðµð´ð¤³ð¼ Jonas RodrÃguez, arquero categorÃa 2008 de San Lorenzo, nos muestra cÃ³mo es un dÃa viviendo en la pensiÃ³n del club.— Ê (@Juanpi_Ugarte) August 12, 2025
También se destacó el acompañamiento psicológico y social, las visitas de futbolistas profesionales, y actividades extracurriculares como un taller de periodismo con revista propia y la próxima incorporación de un streaming. Los chicos participan en charlas sobre redes sociales, género, masculinidades y prevención de adicciones al juego online.
En cuanto a la recreación, cuentan con sala de juegos, salidas a eventos culturales y un gimnasio recientemente renovado. “Es decisión del club reforzar el acompañamiento de los juveniles dentro y fuera de la cancha, pensando en su crecimiento como personas y ciudadanos”, remarcaron.
Más que un lugar para vivir, un espacio de formación integral
El comunicado cerró con un llamado a un uso responsable de las redes y a valorar el esfuerzo que el club realiza para garantizar no solo el desarrollo deportivo, sino también la contención y el bienestar de los jóvenes futbolistas.