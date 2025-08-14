 Brasil no aplicará alícuotas a la leche en polvo exportada desde Argentina tras una investigación
Brasil no aplicará alícuotas a la leche en polvo exportada desde Argentina tras una investigación

La medida representa un alivio para la industria láctea argentina, que temía restricciones en uno de sus principales mercados internacionales.

Hace 1 Hs

El Gobierno de Brasil decidió no aplicar alícuotas ni aranceles a la leche en polvo argentina luego del cierre preliminar de una investigación por presunto dumping en las exportaciones. La medida representa un alivio para la industria láctea argentina, que temía restricciones en uno de sus principales mercados internacionales.

Norberto Ferrari celebra la decisión

El director de la Comisión de Lechería de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Norberto Ferrari, explicó que las pruebas presentadas ante las autoridades brasileñas demostraron que la leche exportada cumplía con los precios de mercado y que no existió competencia desleal.

“Esto fue una denuncia de productores que indicaban que estábamos exportando leche a menor costo, como si estuviera subsidiada. La información aportada demuestra que la leche iba con los precios que debía y no había competencia ilegal”, indicó Ferrari.

Importancia del mercado brasileño

Entre 30% y 40% de la leche en polvo argentina se destina a Brasil, que es uno de los principales compradores junto con otros tres países, que concentran el 80-90% de las exportaciones lácteas de Argentina.

Ferrari destacó que un fallo adverso habría afectado los precios internos y podría haber impedido la entrada de productos argentinos al mercado brasileño, lo que “hubiese destrozado los precios en un mercado saturado”.

Producción lechera en Argentina

Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, la producción aumentó un 12% durante el primer semestre de 2025. Sin embargo, Ferrari advirtió que la comparación es engañosa, ya que se toma como referencia “uno de los peores años de los últimos 25”. Además, anticipó que la producción no crecerá tanto en el segundo semestre.

Sobre la menor tasa de cierre de tambos, explicó que en 2024 desaparecieron muchos más que el promedio global, especialmente aquellos que ya estaban en riesgo.

Próximos pasos

La decisión definitiva de Brasil sobre las alícuotas se espera para el 10 de noviembre de 2025. Ferrari confía en que no habrá cambios y que la cadena láctea argentina está suficientemente transparentada para demostrar la ausencia de competencia desleal.

