Brasil no aplicará alícuotas a la leche en polvo exportada desde Argentina tras una investigación

Producción lechera en Argentina

Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, la producción aumentó un 12% durante el primer semestre de 2025. Sin embargo, Ferrari advirtió que la comparación es engañosa, ya que se toma como referencia “uno de los peores años de los últimos 25”. Además, anticipó que la producción no crecerá tanto en el segundo semestre.