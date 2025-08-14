 Mirá “Fuerte al medio”: el nuevo programa deportivo de LA GACETA
Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Mirá “Fuerte al medio”: el nuevo programa deportivo de LA GACETA

Se emite todos los jueves de 14 a 15 por LG Play, Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow, nuestra web y el canal oficial de YouTube de nuestro diario.

Hace 42 Min

“Fuerte al medio” propone una manera distinta de vivir la actualidad deportiva. Un formato que no grita, que no repite fórmulas, que no llena el aire con lugares comunes. La idea es hablar de lo que pasa en las canchas, claro; pero también de lo que pasa alrededor: de los clubes, de los protagonistas, de las pasiones, de los dilemas y de todo lo que el deporte moviliza en nuestra provincia y más allá.

A partir de las 14, “Fuerte al medio”, la nueva propuesta deportivo de LA GACETA, se emitirá en vivo por LG Play, por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y el canal de YouTube de nuestro diario.

En un momento en el que la información abunda pero muchas veces no conecta, “Fuerte al medio” busca ser una alternativa. Un espacio de conversación genuina, en el que no se subestima, no se apura, ni mucho menos se impone. Un lugar en el que el deporte se piensa, se disfruta y se comparte.

Temas LG Play Diego AráozBruno FaranoJoel KatzCanal 7 de FlowBenjamín Papaterra
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
1

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
3

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
4

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán
5

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras
6

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Más Noticias
Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar

Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?

Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Comentarios