 ¿Qué es Brawl Stars y por qué es el videojuego que causa furor entre los niños del mundo?
¿Qué es Brawl Stars y por qué es el videojuego que causa furor entre los niños del mundo?

Sus gráficos y partidas cortas son algunos de los condimentos que han cautivado a una masa cada vez más grande de usuarios.

ADICTIVO. Niños de todas las edades pueden pasarse horas frente a la pantalla de su móvil jugando con Brawl Stars. FOTO TOMADA DE NEXOPLAY.COM
Hace 5 Hs

En poco más de siete años son pocos los videojuegos que han logrado alcanzar el nivel de popularidad que ostenta Brawl Stars. Lanzado a finales de 2018, este título se ha consolidado como un referente tanto para el público general como para los gamers profesionales. Clasificado como apto a partir de los 7 años, ha conseguido una gran aceptación entre los niños, en buena medida gracias a una mecánica aparentemente sencilla, a sus coloridos gráficos y a las constantes actualizaciones de contenido facilitadas por Supercell, su compañía desarrolladora.

Con el mismo estudio finlandés responsable de éxitos como Clash of Clans, Clash Royale y Squad Busters por detrás, Brawl Stars es un videojuego de batallas disponible para dispositivos iOS y Android. Su propuesta permite partidas en solitario o en compañía de amigos, con múltiples modos de juego, algunos de ellos de menos de tres minutos, lo que lo hace ideal para un consumo rápido y dinámico.

Brawl Stars, un videojuego de pura estratégica

El funcionamiento de Brawl Stars puede parecer fácil de entender, pero exige precisión manual y coordinación. Cada temporada presenta una temática diferente, así como un nuevo personaje jugable o “brawler”. Estos brawlers, como se les denomina en el juego, cuentan con armamento y habilidades únicas que orientan sus acciones hacia tareas específicas, siempre con el mismo objetivo: derrotar al equipo rival.

Aunque el planteamiento se basa en disparar a los rivales hasta eliminarlos, lo que podría considerarse violento, el entorno visual y narrativo evita escenas explícitas. El estilo caricaturesco, sin sangre ni heridas gráficas, lo coloca más cerca de una serie animada de acción para público infantil que de un juego bélico realista.

En cada partida, ya sea en modo multijugador (tres contra tres) o en supervivencia, los jugadores pueden desbloquear y mejorar brawlers, acceder a ataques especiales, habilidades estelares y gadgets. El atractivo se mantiene con el lanzamiento de nuevo contenido cada temporada, manteniendo la experiencia fresca y competitiva.

¿Cómo se juega en Brawl Stars?

Uno de los factores que más ha impulsado la permanencia de Brawl Stars en la lista de los juegos más descargados es su amplia gama de modos. Entre los más destacados de su última actualización se encuentran:

- Atrapagemas (3 vs 3): obtener diez gemas y conservarlas durante 15 segundos.

- Supervivencia (en solitario o dúo): diez jugadores se enfrentan mientras una tormenta reduce el área jugable.

- Balón Brawl (3 vs 3): marcar dos goles antes que el rival; si hay empate, el mapa se destruye y se añade tiempo extra.

- Caza estelar: gana el equipo con más estrellas acumuladas.

- Atraco: proteger la caja fuerte propia mientras se intenta abrir la del enemigo.

- Zona restringida: mantener el control de un área determinada.

- Noqueo: si un jugador muere, no revive hasta el final de la ronda.

- Destrucción: gana el equipo que alcance diez bajas enemigas.

- Modo competitivo: cualquiera de los anteriores, pero con un sistema de rangos que incluye bronce, plata, oro, diamante, mítico, legendario y maestros.

El éxito de Brawl Stars no se limita a su jugabilidad. Supercell ha logrado crear una comunidad global de jugadores que intercambian estrategias, compiten en torneos y siguen las actualizaciones como si se tratara de estrenos de una serie popular. El equilibrio entre acción, estética y competitividad ha hecho de este título uno de los más influyentes en el mercado de videojuegos móviles actuales.

Temas AndroidiOSVideojuegos
