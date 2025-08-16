¿Qué es Brawl Stars y por qué es el videojuego que causa furor entre los niños del mundo?

En poco más de siete años son pocos los videojuegos que han logrado alcanzar el nivel de popularidad que ostenta Brawl Stars. Lanzado a finales de 2018, este título se ha consolidado como un referente tanto para el público general como para los gamers profesionales. Clasificado como apto a partir de los 7 años, ha conseguido una gran aceptación entre los niños, en buena medida gracias a una mecánica aparentemente sencilla, a sus coloridos gráficos y a las constantes actualizaciones de contenido facilitadas por Supercell, su compañía desarrolladora.