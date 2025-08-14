Juicio a Claudio Contardi: los fundamentos de la condena por abuso sexual a la ex pareja de Julieta Prandi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana sentenció a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abuso sexual agravado y reiterado contra su ex pareja, Julieta Prandi. El fallo detalló un patrón de violencia física, psicológica, económica y sexual que la Justicia calificó como un “trabajo minucioso” para someter a la víctima.
La condena: 19 años de prisión por abuso sexual agravado
Entre el 6 y el 8 de agosto, 16 testigos declararon en el juicio contra Claudio Contardi, ex esposo y padre de los hijos de Julieta Prandi. El tribunal, integrado por Lucía Leiro, Daniel Répolo y Mariano Aguilar, determinó que existieron abusos sexuales con acceso carnal agravado por causar grave daño en la salud mental de la víctima, cometidos de manera reiterada entre 2015 y 2018.
La jueza Leiro sostuvo que las pruebas fueron “contundentes y concordantes”, descartando el argumento de la defensa de que la denunciante había mentido.
Un “esquema planificado” de sometimiento
El fallo señaló que Contardi aplicó un plan para socavar la personalidad de Prandi, impidiéndole disponer de herramientas para salir de la situación. Según la magistrada, los abusos sexuales formaban parte de un cuadro más amplio de violencia de género que incluía agresiones psicológicas, físicas y económicas.
“Los abusos sexuales eran una parte más de su vida cotidiana”, indicó el tribunal, resaltando que distintas personas de su entorno percibieron la situación.
Las pruebas psicológicas que confirmaron el daño
Entre los peritos que intervinieron, el psiquiatra Rafael Ángel Herrera Milano comparó la mirada de Prandi con la de ex combatientes de Malvinas, como indicador del trauma sufrido. La psicóloga Claudia Silvana Crupi describió a la actriz como “frágil, con crisis de ansiedad y problemas respiratorios”, síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático.
La Escala de Hamilton arrojó valores de depresión severa (20) y ansiedad grave (27), confirmando el impacto psicológico de los abusos.
El testimonio de la víctima, clave y consistente
La perito Bárbara Tomasich destacó que el relato de Prandi fue espontáneo, coherente y sin contradicciones, con indicadores consistentes de abuso y violencia de género. También se detectaron signos de “sobreadaptación”, un mecanismo de disociación para soportar agresiones reiteradas.
La respuesta del tribunal a la defensa de Contardi
El acusado negó los hechos y sostuvo que la relación era “idílica”. Sin embargo, los jueces consideraron poco creíble que, en ese contexto, Prandi hubiera abandonado el hogar con sus hijos sin motivo. También desestimaron testimonios presentados por la defensa que no lograron contradecir las pruebas reunidas.
La pena y su justificación
El fiscal había solicitado 20 años, pero el tribunal redujo un año por la falta de antecedentes penales del imputado. Pese a ello, se aplicaron agravantes por el contexto de violencia de género y las características de los abusos.
Contardi fue detenido de inmediato y trasladado a la Comisaría 5° de Escobar, a la espera de cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Su nombre será incorporado al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.