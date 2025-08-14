Juicio a Claudio Contardi: los fundamentos de la condena por abuso sexual a la ex pareja de Julieta Prandi

La condena: 19 años de prisión por abuso sexual agravado

Entre el 6 y el 8 de agosto, 16 testigos declararon en el juicio contra Claudio Contardi, ex esposo y padre de los hijos de Julieta Prandi. El tribunal, integrado por Lucía Leiro, Daniel Répolo y Mariano Aguilar, determinó que existieron abusos sexuales con acceso carnal agravado por causar grave daño en la salud mental de la víctima, cometidos de manera reiterada entre 2015 y 2018.