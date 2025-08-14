Accidente en Los Ralos: un herido tras un choque entre una rastra cañera y un auto

Según fuentes policiales, el camión Mercedes Benz, conducido por Facundo López, de 26 años y residente del barrio Independencia de Los Ralos, salía de un camino vecinal tras cargar caña de azúcar para incorporarse a la Ruta 9. En ese momento, el Toyota Etios, conducido por Faustino Chávez, de 73 años y con domicilio en La Florida, impactó en la rueda trasera del acoplado.