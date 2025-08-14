 Accidente en Los Ralos: un herido tras un choque entre una rastra cañera y un auto
Accidente en Los Ralos: un herido tras un choque entre una rastra cañera y un auto

El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 20.30, en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1271.

Un choque entre una rastra cañera y un automóvil Toyota Etios dejó un hombre de 73 años herido anoche en el Este tucumano. El incidente ocurrió alrededor de las 20.30 horas en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1271, en la zona de Los Ralos, departamento de Cruz Alta.

Según fuentes policiales, el camión Mercedes Benz, conducido por Facundo López, de 26 años y residente del barrio Independencia de Los Ralos, salía de un camino vecinal tras cargar caña de azúcar para incorporarse a la Ruta 9. En ese momento, el Toyota Etios, conducido por Faustino Chávez, de 73 años y con domicilio en La Florida, impactó en la rueda trasera del acoplado.

Chávez circulaba de sur a norte por la ruta 9 y, por causas que aún se investigan, no pudo evitar la colisión. Como resultado del impacto, el conductor del automóvil sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar.

