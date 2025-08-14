11:11, hora espejo: qué debemos hacer cuando miramos el reloj y marca este horario

Mirar el reloj cuando marca las 11:11 tiene muchos significados para la astrología y la numerología. Y es que sin saberlo, en ocasiones miramos el celular y en ese preciso momento observamos la seguidilla de números unos, más conocido como hora espejo.
Aunque no hay comprobaciones científicas, sí hay hipótesis sobre la simbología de este número espejo, que está rodeado de una carga energética muy positiva para la vida. ¿Qué debemos hacer en el minuto exacto de las 11:11?
Significado de las horas espejo
Las horas espejo pueden variar de acuerdo al número; sin embargo, lo que todas tienen en común es que a través de ellas se pueden pedir respuestas del universo sobre cualquier situación que se esté viviendo. En especial la hora 11:11 está relacionada con los anhelos más profundos de las personas.
Debido a que están dentro de la categoría de dígitos angelicales, al ver esta hora, las personas deben mantener pensamientos positivos y centrarse en lo que desean, pues se cree que si mientras lo hacen también piensan en una idea, un deseo, un sueño, esto se hará realidad y prosperará.
La hora espejo 11:11, según la astrología
Según la revista Cosmopolitan, el significado del número 1 está relacionado a la unidad fundamental, el inicio de todo y simboliza fuerza, energía y creatividad. Se puede asociar al carisma, al éxito y a los nuevos inicios, pues es originador de ideas y acciones.
Entonces, es posible que cuando alguien se topa frecuentemente con el 11:11, puede significar que está en una etapa importante de su vida, en una transición que llevará a grandes cambios que requieren de energía y trabajo.
El 11:11 en la angelología
Cuando el reloj marca las 11:11, la angelología lo ve como un acontecimiento muy cercano a lo divino, ya que es una señal de que la persona se conecta con un ángel de la guarda que le señala el camino a seguir y sirve de guía espiritual en cuanto a las decisiones diarias.
El autor del libro “Ángeles y números”, Kyle Gray, afirma que esta hora espejo le corresponde al ángel guardián que además es símbolo de suerte y prosperidad. En resumidas cuentas, la interpretación angélica a esta hora espejo es que viene un periodo de cambios positivos.
El amor y el 11:11
Estas apreciaciones también tienen valor en el campo amoroso y sentimental. Cuando el reloj marca esta hora, la persona debe centrarse en sus pensamientos positivos y en los cambios que desea para su vida romántica.