Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?

PRIMER PASO. River Plate iniciará hoy el camino a su gran objetivo en este segundo semestre: llegar a la final de la Libertadores. FOTO TOMADA DE X.COM/RIVERPLATE

En Asunción, River Plate iniciará hoy su camino por la segunda fase de la Copa Libertadores ante Libertad, en el partido más importante de la agenda deportiva. Además, Godoy Cruz, Lanús y Central Córdoba jugarán el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Agenda de TV y streaming del jueves 14 de agosto BMW Championship de golf 15: Primera Vuelta (ESPN 3) Masters 1000 Cincinatti 16:00 Cuartos de Final 16: Sinner-Auger-Aliassime (ESPN 2) 21.30: Atmane-Rune (ESPN 2) Copa Sudamericana 19: Atlético Mineiro-Godoy Cruz (ESPN) 21.30: Central Córdoba-Lanús (DSports) Copa Libertadores 19: Botafogo-Liga de Quito (Fox Sports) 21.30: Libertad-River Plate (Fox Sports) 21.30: Universitario-Palmeiras (Fox Sports 2)