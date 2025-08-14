 Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?
Central Córdoba recibe a Lanús por los octavos de final de la Sudamericana.

PRIMER PASO. River Plate iniciará hoy el camino a su gran objetivo en este segundo semestre: llegar a la final de la Libertadores. FOTO TOMADA DE X.COM/RIVERPLATE
Hace 1 Hs

En Asunción, River Plate iniciará hoy su camino por la segunda fase de la Copa Libertadores ante Libertad, en el partido más importante de la agenda deportiva. Además, Godoy Cruz, Lanús y Central Córdoba jugarán el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. 

Agenda de TV y streaming del jueves 14 de agosto

BMW Championship de golf

15: Primera Vuelta (ESPN 3)

Masters 1000 Cincinatti

16:00

Cuartos de Final

16: Sinner-Auger-Aliassime (ESPN 2)

21.30: Atmane-Rune (ESPN 2)

Copa Sudamericana

19: Atlético Mineiro-Godoy Cruz (ESPN)

21.30: Central Córdoba-Lanús (DSports)

Copa Libertadores

19: Botafogo-Liga de Quito (Fox Sports)

 21.30: Libertad-River Plate (Fox Sports)

21.30: Universitario-Palmeiras (Fox Sports 2)

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético LanúsClub Deportivo Godoy CruzClub Atlético Central Córdoba de Santiago del EsteroBotafogoLibertad de Paraguay
