Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?

En Asunción, River Plate iniciará hoy su camino por la segunda fase de la Copa Libertadores ante Libertad, en el partido más importante de la agenda deportiva. Además, Godoy Cruz, Lanús y Central Córdoba jugarán el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Agenda de TV y streaming del jueves 14 de agosto
BMW Championship de golf
15: Primera Vuelta (ESPN 3)
Masters 1000 Cincinatti
16:00
Cuartos de Final
16: Sinner-Auger-Aliassime (ESPN 2)
21.30: Atmane-Rune (ESPN 2)
Copa Sudamericana
19: Atlético Mineiro-Godoy Cruz (ESPN)
21.30: Central Córdoba-Lanús (DSports)
Copa Libertadores
19: Botafogo-Liga de Quito (Fox Sports)
21.30: Libertad-River Plate (Fox Sports)
21.30: Universitario-Palmeiras (Fox Sports 2)