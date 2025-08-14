 El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

La mínima fue de 13 °C. Las precipitaciones serían aisladas. El pronóstico.

GRIS. El pronóstico anticipa cielo cubierto para la mayor parte de la jornada. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Con el cielo cubierto y un leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo anuncia para Tucumán el regreso de las precipitaciones. La máxima no superaría los 16 °C y las lluvias serían débiles y aisladas, pero podrían comenzar recién en el cierre de la jornada. 

La temperatura mínima fue de 13 °C, mientras que la sensación térmica fue de 12 °C. La nubosidad fue del 99% mientras que la humedad estuvo por encima del 75%, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La nubosidad seguirá alta durante la mañana y para el mediodía se espera un descenso de hasta el 50%, mientras que la humedad rondará el 60%. La temperatura promediará los 15 °C y los vientos serán suaves del sudeste. 

La temperatura máxima de 16 °C se alcanzará durante la tarde, al tiempo que el SMN anuncia el ingreso de un frente lluvioso por la tarde, aunque las precipitaciones serían aisladas. 

A la noche, la temperatura bajaría hasta los 12 °C, mientras que la nubosidad se mantendrá arriba del 90% y la humedad llegaría hasta el 86%. Los vientos soplarán desde el sector oeste. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Para el viernes, el SMN vaticina una mañana con cielo cubierto y algunas lluvias aisladas. La temperatura mínima de 9 °C. El cielo se despejará parcialmente después del mediodía y la máxima alcanzaría los 16 °C. 

El SMN anuncia para el sábado el descenso de la nubosidad y el incremento leve de la temperatura, con una mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C. Esas condiciones del tiempo se repetirían el domingo, aunque con una máxima de 23 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Lo más popular
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
1

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras
3

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial
4

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

El “no” también se dice en matrimonio
5

El “no” también se dice en matrimonio

De Tucumán al mundo: dos hermanos con premios de excelencia
6

De Tucumán al mundo: dos hermanos con premios de excelencia

Más Noticias
Cuatro hombres fueron condenados por cazar un yaguareté en Formosa

Cuatro hombres fueron condenados por cazar un yaguareté en Formosa

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

El “no” también se dice en matrimonio

El “no” también se dice en matrimonio

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán

De Tucumán al mundo: dos hermanos con premios de excelencia

De Tucumán al mundo: dos hermanos con premios de excelencia

Bacteria en quesos: que es lysteria monocytogenes y cómo prevenirla

Bacteria en quesos: que es lysteria monocytogenes y cómo prevenirla

Comentarios