El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Con el cielo cubierto y un leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo anuncia para Tucumán el regreso de las precipitaciones. La máxima no superaría los 16 °C y las lluvias serían débiles y aisladas, pero podrían comenzar recién en el cierre de la jornada.
La temperatura mínima fue de 13 °C, mientras que la sensación térmica fue de 12 °C. La nubosidad fue del 99% mientras que la humedad estuvo por encima del 75%, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La nubosidad seguirá alta durante la mañana y para el mediodía se espera un descenso de hasta el 50%, mientras que la humedad rondará el 60%. La temperatura promediará los 15 °C y los vientos serán suaves del sudeste.
La temperatura máxima de 16 °C se alcanzará durante la tarde, al tiempo que el SMN anuncia el ingreso de un frente lluvioso por la tarde, aunque las precipitaciones serían aisladas.
A la noche, la temperatura bajaría hasta los 12 °C, mientras que la nubosidad se mantendrá arriba del 90% y la humedad llegaría hasta el 86%. Los vientos soplarán desde el sector oeste.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Para el viernes, el SMN vaticina una mañana con cielo cubierto y algunas lluvias aisladas. La temperatura mínima de 9 °C. El cielo se despejará parcialmente después del mediodía y la máxima alcanzaría los 16 °C.
El SMN anuncia para el sábado el descenso de la nubosidad y el incremento leve de la temperatura, con una mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C. Esas condiciones del tiempo se repetirían el domingo, aunque con una máxima de 23 °C.