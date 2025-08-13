Greta Gerwig y Netflix inician el rodaje de Las Crónicas de Narnia

Después de 15 años de espera desde La travesía del viajero del Alba (2010), la saga de Las Crónicas de Narnia vuelve a la pantalla grande. La directora Greta Gerwig, tras el éxito mundial de Barbie, se une a Netflix para llevar a cabo la cuarta entrega titulada El sobrino del mago, basada en la obra de C.S. Lewis. El rodaje comenzó el 10 de agosto en Londres y ya se difundieron las primeras imágenes del set.
La película se estrenará el 26 de noviembre de 2026 en cines y llegará a Netflix el 25 de diciembre, como un regalo navideño para sus fanáticos.
Una adaptación con cambios en la línea temporal
El guion adapta el sexto libro de la saga, que narra los orígenes de Narnia. Sin embargo, la historia estará ambientada en 1950 —y no en 1900 como en la obra original—, lo que supone un salto temporal de 50 años y un contexto histórico diferente al de los libros.
Los protagonistas serán David McKenna y Beatrice Campbell, dos niños que, en plena capital inglesa, liberan accidentalmente a la temida Bruja Blanca.
Entre las figuras más destacadas del elenco se mencionan:
Emma Mackey como la Bruja Blanca.
Meryl Streep como la voz de Aslan.
Daniel Craig y Carey Mulligan en papeles aún no confirmados oficialmente.
Londres convertido en escenario de fantasía
Según What’s on Netflix, parte de Londres fue transformada para recrear la atmósfera de los años 50. En las imágenes filtradas se observan:
Uniformes escolares y vestuario de época.
Calles llenas de autos clásicos y colectivos londinenses de dos pisos.
Carteles publicitarios ficticios que promocionan clubes, teatros, espectáculos musicales y torneos de boxeo.
Uno de los escenarios más llamativos será los Baños Victoria en Manchester, que aportarán un toque histórico a la producción.
Expectativa mundial por el regreso de Narnia
Desde el estreno de El león, la bruja y el ropero en 2005, la saga ha cosechado millones de fanáticos en todo el mundo. Esta nueva entrega promete no solo revivir la magia, sino también presentar una visión renovada de Narnia bajo la dirección de Gerwig, con un enfoque más cinematográfico y una ambientación distinta a la de las anteriores películas.
El estreno de Las Crónicas de Narnia: El sobrino del mago marcará el regreso de una de las franquicias de fantasía más queridas, con la expectativa de conquistar tanto a nuevos espectadores como a quienes crecieron con las historias de C.S. Lewis.