Greta Gerwig y Netflix inician el rodaje de Las Crónicas de Narnia

Después de 15 años de espera desde La travesía del viajero del Alba (2010), la saga de Las Crónicas de Narnia vuelve a la pantalla grande. La directora Greta Gerwig, tras el éxito mundial de Barbie, se une a Netflix para llevar a cabo la cuarta entrega titulada El sobrino del mago, basada en la obra de C.S. Lewis. El rodaje comenzó el 10 de agosto en Londres y ya se difundieron las primeras imágenes del set.