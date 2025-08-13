El concurso de Caballos Peruanos de Paso tendrá varios campeones nacionales

El Hipódromo de Tucumán será, desde este viernes y hasta el domingo, el escenario de la 35ª edición del Concurso Provincial de Caballos Peruanos de Paso, una cita que reunirá a 382 ejemplares de todo el país y que promete un espectáculo de jerarquía.
Entre los protagonistas se destaca una nómina de campeones nacionales que competirán en el prestigioso “Campeón de Campeones” del domingo. Tucumán presentará a CSC Mágico, de Juan José Cuevas, campeón nacional 2023; Provinciana Presumido, de José Escudero, campeón de campeones 2025; y Guardamonte Guasón, de Jorge Abraham Leal, campeón nacional 2024. Desde Catamarca llegará AZF Capotazo, importado de Perú y actual campeón nacional 2025, propiedad de Jorge Rafael Bracamonte.
En la categoría de yeguas sobresalen Don Portuese Luna de Oro, de Daniel Adolfo Portuese, campeona de campeonas nacional 2025, y JJC Buena China, de Juan José Cuevas, doble campeona nacional joven (2024 y 2025). Como broche especial, el domingo desfilará el laureado Andariego Capullo, de Julio César Rojano, múltiple campeón de campeones.
Será un fin de semana a puro paso fino, tradición y excelencia.