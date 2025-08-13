 El concurso de Caballos Peruanos de Paso tendrá varios campeones nacionales
El concurso de Caballos Peruanos de Paso tendrá varios campeones nacionales

La certamen reunirá desde el viernes a 382 ejemplares de todo el país. El broche de oro será el prestigioso premio “Campeón de Campeones”.

VA POR MÁS. Provinciana Presumido, propiedad de José Escudero, es el actual campeón de campeones nacional 2025.
Carlos Chirino
Carlos Chirino

El Hipódromo de Tucumán será, desde este viernes y hasta el domingo, el escenario de la 35ª edición del Concurso Provincial de Caballos Peruanos de Paso, una cita que reunirá a 382 ejemplares de todo el país y que promete un espectáculo de jerarquía.

Entre los protagonistas se destaca una nómina de campeones nacionales que competirán en el prestigioso “Campeón de Campeones” del domingo. Tucumán presentará a CSC Mágico, de Juan José Cuevas, campeón nacional 2023; Provinciana Presumido, de José Escudero, campeón de campeones 2025; y Guardamonte Guasón, de Jorge Abraham Leal, campeón nacional 2024. Desde Catamarca llegará AZF Capotazo, importado de Perú y actual campeón nacional 2025, propiedad de Jorge Rafael Bracamonte.

En la categoría de yeguas sobresalen Don Portuese Luna de Oro, de Daniel Adolfo Portuese, campeona de campeonas nacional 2025, y JJC Buena China, de Juan José Cuevas, doble campeona nacional joven (2024 y 2025). Como broche especial, el domingo desfilará el laureado Andariego Capullo, de Julio César Rojano, múltiple campeón de campeones.

Será un fin de semana a puro paso fino, tradición y excelencia.

