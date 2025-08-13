El concurso de Caballos Peruanos de Paso tendrá varios campeones nacionales

Entre los protagonistas se destaca una nómina de campeones nacionales que competirán en el prestigioso “Campeón de Campeones” del domingo. Tucumán presentará a CSC Mágico, de Juan José Cuevas, campeón nacional 2023; Provinciana Presumido, de José Escudero, campeón de campeones 2025; y Guardamonte Guasón, de Jorge Abraham Leal, campeón nacional 2024. Desde Catamarca llegará AZF Capotazo, importado de Perú y actual campeón nacional 2025, propiedad de Jorge Rafael Bracamonte.