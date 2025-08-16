 ¿Tu perro pierde mucho pelo? Conocé las razas más propensas
Estilo de vida

¿Tu perro pierde mucho pelo? Conocé las razas más propensas

Desde el chow chow hasta el alaskan malamute: mirá qué perros necesitan más atención por su pelaje.

Hace 4 Hs

Conocer las características de la raza de un canino es fundamental para brindarle los cuidados adecuados. Cada perro tiene particularidades en su tipo de pelaje que determinan la frecuencia y cantidad de pelo que suelta. Según el blog de animales Kiwoko, algunas razas realizan un constante cambio de pelo, incluso en grandes cantidades durante las mudas.

Estas razas suelen tener hasta doble capa de pelaje o una estructura que requiere cuidados constantes. Por eso, al adoptarlas, es esencial cepillar a diario y aspirar con frecuencia para mantener el hogar limpio y la melena del animal saludable.

- Chow chow

Originario de China desde hace más de 3.000 años, este perro se distingue por su melena tipo león. Durante las temporadas de muda, suelta grandes cantidades de pelo. Un cepillado diario es clave para evitar enredos y mantener su pelaje sano.

- Pastor alemán

Una de las razas más populares del mundo, el pastor alemán tiene pelo de longitud media que se muda constantemente durante todo el año, con picos especialmente altos en primavera y otoño.

- Labrador y golden retriever

Aunque pueden tener pelaje corto o largo, estas razas sueltan mucho pelo. Su doble capa protege del frío y del agua, pero requiere cepillado regular para controlar la caída, consginó La Nación. 

- Akita inu

Originario de Japón, este perro posee un pelaje corto pero muy denso. La caída de pelo es constante y, durante la muda, puede parecer que su pelaje se desprende por completo.

- Alaskan malamute

Criado para soportar el frío extremo de Alaska, su doble capa gruesa lo convierte en un gran productor de pelo. Durante la muda, la cantidad de pelo que suelta puede ser considerable.

Cinco razas de perros que menos sueltan pelo

Para quienes aman los perros pero prefieren mantener el hogar libre de pelos, algunas razas requieren menos mantenimiento:

- Perro de agua

Con pelaje rizado y lanoso que crece y se cae poco, necesita recortes y cepillados regulares para evitar enredos.

- Caniche (poodle)

Desde el toy hasta el gigante, todos los caniches tienen pelo rizado que no se cae fácilmente, convirtiéndolos en una opción ideal para distintos tamaños de compañía.

- Bichón frisé

Similar al caniche, suelta poco pelo gracias a su manto rizado, aunque requiere aseo frecuente para conservar su salud.

- Galgo italiano

Con pelaje corto y fino, prácticamente no suelta pelo. Es de bajo mantenimiento y se adapta bien a espacios pequeños y climas templados.

- Yorkshire terrier

Aunque tiene un pelaje largo, se asemeja al cabello humano y se cae muy poco. El cepillado frecuente evita enredos y mantiene la casa libre de pelos.

