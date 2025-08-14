 Cine: “Drácula” enamorado
Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Cine: “Drácula” enamorado
Hace 6 Hs

El salto del francés Luc Besson del cine galo al estadounidense tuvo un primer impulso auspicioso: ya acreditaba títulos como “Le Grand Bleu” y “Nikita”, a los que sumó “El profesional”, “El quinto elemento”, “Lucy” y “Valerian y la ciudad de los mil planetas”. Tras superar la denuncia de violación que le hizo la actriz Sand Van Roy, desestimada en agosto de 2023, se lució con “Dogman” en el Festival de Venecia y ahora vuelve a las salas del mundo (incluyendo las del país) con su versión de la -tantas veces visitada- historia de “Drácula”, pero centrada en el libro original de Bram Stoker. Así, el personaje siniestro es mostrado como un esposo devoto del siglo XV, que al fallecer su mujer desafía a Dios y se convierte en vampiro inmortal. Cuando, cuatro siglos más tarde, se encuentra con una mujer parecida a su difunta pareja, por lo que busca enamorarla y poseerla, sellando así su destino trágico. Besson avisa que se aleja del terror clásico y define su producto como un filme romántico de oscuridad y redención con tintes góticos y algo de humor, con un elenco encabezado por Caleb Landry Jones, Christoph Waltz y Zoë Bleu. Con el perfil argumental centrado en el amor, es imposible no remitir a la elogiada realización de Francis Ford Coppola de 1992.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo crece la ciencia argentina en medio de la fuga de cerebros y de la crisis de recursos
1

Cómo crece la ciencia argentina en medio de la fuga de cerebros y de la crisis de recursos

La UNT lanza un curso nivelatorio para nuevos alumnos de Agronomía y Zootecnia
2

La UNT lanza un curso nivelatorio para nuevos alumnos de Agronomía y Zootecnia

Zoe, la profesora creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina
3

Zoe, la "profesora" creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina

El 70% de los trabajadores sub-30 prefiere un empleo estable con horarios fijos
4

El 70% de los trabajadores sub-30 prefiere un empleo estable con horarios fijos

CGCET: 103 años construyendo historia junto a sus matriculados y la comunidad
5

CGCET: 103 años construyendo historia junto a sus matriculados y la comunidad

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT
6

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tuberculosis: tos, fiebre y abandono, señales de una patología que preocupa otra vez

Tuberculosis: tos, fiebre y abandono, señales de una patología que preocupa otra vez

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

Recuerdos fotográficos: 1999. Cuando el torrente se cobró una vida en el Canal Sur

A 25 años de su fallecimiento: René Favaloro, uno de los argentinos más ilustres

A 25 años de su fallecimiento: René Favaloro, uno de los argentinos más ilustres

Netanyahu “autorizará” que los palestinos salgan de Gaza

Netanyahu “autorizará” que los palestinos salgan de Gaza

Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

La Orquesta Juvenil festeja sus 40 años en el MUNT

Comentarios