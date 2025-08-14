Cine: “Drácula” enamorado

El salto del francés Luc Besson del cine galo al estadounidense tuvo un primer impulso auspicioso: ya acreditaba títulos como “Le Grand Bleu” y “Nikita”, a los que sumó “El profesional”, “El quinto elemento”, “Lucy” y “Valerian y la ciudad de los mil planetas”. Tras superar la denuncia de violación que le hizo la actriz Sand Van Roy, desestimada en agosto de 2023, se lució con “Dogman” en el Festival de Venecia y ahora vuelve a las salas del mundo (incluyendo las del país) con su versión de la -tantas veces visitada- historia de “Drácula”, pero centrada en el libro original de Bram Stoker. Así, el personaje siniestro es mostrado como un esposo devoto del siglo XV, que al fallecer su mujer desafía a Dios y se convierte en vampiro inmortal. Cuando, cuatro siglos más tarde, se encuentra con una mujer parecida a su difunta pareja, por lo que busca enamorarla y poseerla, sellando así su destino trágico. Besson avisa que se aleja del terror clásico y define su producto como un filme romántico de oscuridad y redención con tintes góticos y algo de humor, con un elenco encabezado por Caleb Landry Jones, Christoph Waltz y Zoë Bleu. Con el perfil argumental centrado en el amor, es imposible no remitir a la elogiada realización de Francis Ford Coppola de 1992.