Rumbo al 26 de octubre: Sergio Massa reapareció y anticipó un duro cierre de listas en Fuerza Patria

A cuatro días de la definición de candidaturas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, Sergio Massa reapareció y adelantó que el cierre de listas en Fuerza Patria dejará disconformes a varios sectores.
“Lo más importante, lo único importante, de todo este quilombo es que el sábado cerremos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme, todos tenemos que quedar adentro”, afirmó el ex ministro de Economía, en declaraciones a Radio 10.
El líder del Frente Renovador subrayó que una lista competitiva será clave para “consolidar” el trabajo realizado en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo bonaerense presentará una sola propuesta para los comicios del próximo mes.
“Es lo único importante para consolidar lo que, para mí, fue un primer paso que fue la unidad en provincia de Buenos Aires, que nos puede llevar a un triunfo el 7 de septiembre como antesala del posicionamiento del peronismo en octubre. Mi cabeza está puesta en eso y mi laburo está puesto en eso. Milito todo el tiempo que puedo”, sostuvo.