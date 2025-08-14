Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Recitales: fin de semana ampliado

Por el día no laborable de mañana, buena parte de la agenda artística se activará esta noche. Desde las 21 en Casa Barrio (9 de Julio 1.032) habrá zambas y chacareras con José Molina, David Robles, Brian Garzón y Álvaro Rodríguez. En simultáneo, la Peña El Árbol (Virgen de la Merced 435) recibirá los ritmos de Sangre Mansera, Rubén Paz, Mateo Gómez, Corazón del Norte y Dúo Terrenal; quien lleve su instrumento para zapar tendrá acceso gratuito. Además, el Bar Papaya (Balcarce 527) abrirá su escenario desde las 22.30 para recibir a Sardonix Dúo, integrado por Victoria López en flauta y Pulpo Ramos en teclado, quienes junto a Rony López en bajo improvisarán sobre repertorio clásico de folclore, jazz, bossa nova y tango. La Cúpula (Maipú 396) programó para esta noche un tributo a Fito Páez desde las 21.30, seguido de baile con Dj Perro. En La Gesta Cultural (zona EDET, en pasaje Río de Janeiro) desde las 20.30 habrá una jam session de funk con Valerio Carrillo, Jorge Carrizo y Facundo Laurel como anfitriones. Sr. Montero (Virgen de la Merced 611) recibirá a Cleveland en su tributo a Babasónicos, con el acompañamiento de Quiénes son los que Vienen y Antigua Rocca. Boris (San Juan 1.131) tendrá la presencia de Flor de María; y en el Bar Irlanda (Catamarca 380), Suerte Vagabunda homenajeará a La Renga. En el universo del 2x4, el porteño Ariel Varnerín -foto- protagonizará la Milonga de la Taberna en La Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles, Yerba Buena), con clases de tango a las 21 a cargo de Nico Bernasconi y baile luego con el TDj Beto Germanó; mientras que a las 22, Julián Morel volverá a Florencia (Balcarce 702) y René Mauvé cantará en Tequila (San Juan 1.025), junto a Miky Páez, Gustavo Linares, Susy Quipildor y El Chino Álvarez.