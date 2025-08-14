Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Teatro: comienza el festival Mujeres a Escena
Entre hoy y el domingo tendrá lugar la novena edición del Festival de Artes Escénicas Mujeres a Escena, organizado por la cooperativa de trabajo de artes del espectáculo Ross y la Sala Ross (Laprida 135), donde se presentarán obras locales, presentación de libros y homenajes. La inauguración será esta noche a las 21 con el monólogo “Animal”, de Agustina Roldán, seguido de “Monoambiente (Ensayo de voces que recuerdan)”, dirigida por Luciana Galván y con Camila Caram y Alo Casañas -foto-. “La propuesta del evento es que las historias de las mujeres atraviesen la escena y nos lleven a la reflexión, a la identificación y a la construcción colectiva, como así también la necesidad de reivindicar a las olvidadas o analizar los discursos patriarcales. Avanzamos en muchas causas, pero la violencia de género sigue creciendo y aun hay condiciones desiguales. Realizar el festival en un contexto de desfinanciamiento y desarticulación de las áreas específicas de la cultura como el Instituto Nacional del Teatro es un gran desafío y también una gran militancia”, se plantea desde la organización. Por aparte, esta noche a las 20.30 y en el teatro San Miguel Arcángel del Concejo Deliberante de la Capital (Monteagudo y San Martín), se estrenará “Cuarentona al ataque”, unipersonal humorístico que aborda la crisis de una mujer con risas, emociones, verdades, diversión y sensualidad, escrito, interpretado y dirigido por Leonor Monzón. Y desde las 21, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), el Teatro Estable de la Provincia repondrá “Marat/Sade”, bajo la dirección de Jorge Gutiérrez.
Recitales: fin de semana ampliado
Por el día no laborable de mañana, buena parte de la agenda artística se activará esta noche. Desde las 21 en Casa Barrio (9 de Julio 1.032) habrá zambas y chacareras con José Molina, David Robles, Brian Garzón y Álvaro Rodríguez. En simultáneo, la Peña El Árbol (Virgen de la Merced 435) recibirá los ritmos de Sangre Mansera, Rubén Paz, Mateo Gómez, Corazón del Norte y Dúo Terrenal; quien lleve su instrumento para zapar tendrá acceso gratuito. Además, el Bar Papaya (Balcarce 527) abrirá su escenario desde las 22.30 para recibir a Sardonix Dúo, integrado por Victoria López en flauta y Pulpo Ramos en teclado, quienes junto a Rony López en bajo improvisarán sobre repertorio clásico de folclore, jazz, bossa nova y tango. La Cúpula (Maipú 396) programó para esta noche un tributo a Fito Páez desde las 21.30, seguido de baile con Dj Perro. En La Gesta Cultural (zona EDET, en pasaje Río de Janeiro) desde las 20.30 habrá una jam session de funk con Valerio Carrillo, Jorge Carrizo y Facundo Laurel como anfitriones. Sr. Montero (Virgen de la Merced 611) recibirá a Cleveland en su tributo a Babasónicos, con el acompañamiento de Quiénes son los que Vienen y Antigua Rocca. Boris (San Juan 1.131) tendrá la presencia de Flor de María; y en el Bar Irlanda (Catamarca 380), Suerte Vagabunda homenajeará a La Renga. En el universo del 2x4, el porteño Ariel Varnerín -foto- protagonizará la Milonga de la Taberna en La Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles, Yerba Buena), con clases de tango a las 21 a cargo de Nico Bernasconi y baile luego con el TDj Beto Germanó; mientras que a las 22, Julián Morel volverá a Florencia (Balcarce 702) y René Mauvé cantará en Tequila (San Juan 1.025), junto a Miky Páez, Gustavo Linares, Susy Quipildor y El Chino Álvarez.
Cineclub: proyectan “La hermanastra fea”
Elvira lucha por competir con la increíblemente bella Cenicienta en un reino donde la hermosura es un negocio brutal; hará todo lo posible por atraer la atención del príncipe, incluso modificar su cuerpo. “La hermanastra fea” es el filme noruego estrenado este año y dirigido por Emilie Blichfeldt, quien combina comedia y terror en una reversión atrevida e inesperada del famoso cuento, que se proyectará hoy desde las 21.30 con entrada gratis en La Vecindad (Las Piedras y Libertad), dentro de La Ciudadela Cine Club. Actúan Lea Myren, Ane Dahl Torp, Thea Sofie Loch Næss y Flo Fagerli.
Conversatorio: la edición como práctica artística
En el marco del Festival Provincial de Artes Visuales-Tucumán Arte, el editor y artista Eric Schierloh ofrecerá el conversatorio “La edición como práctica artística”, hoy a partir de las 11 en la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), para explorar esta labor como proceso creativo y sus posibilidades como obra de arte en sí misma. La entrada es libre.
Diversión gratuita: propuestas municipales en barrios
A partir de las 17, en el merendero La Mechita (pasaje Araucano 1.004), habrá una función del espectáculo “El mundo de Burbular”. Luego, a las 18.30 y en el CIC del Barrio Oeste II (Félix de Olazábal 1.550) se presentará “Teatro de papel”, narración de cuentos para niños que incluye recursos del Kamishibai, títeres, actores y música en vivo. Son propuestas con entrada gratuita, organizadas por el municipio de la Capital.